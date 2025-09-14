李心潔、楊乃文接力開唱！　被粉絲激動告白甜喊：我也…Yes

▲李心潔以經典歌曲〈自由〉開場。（圖／台東縣政府提供）



記者翁子涵／台北報導

「嗨！出發吧來台東」系列演唱會日前於台東國際地標盛大登場，首日星光熠熠！宇宙人熱力開場，金馬影后李心潔、金曲歌后楊乃文與戴佩妮接力飆唱，現場氣氛沸騰。剛結束高雄巨蛋演出的八三夭樂團壓軸，戴佩妮感性分享：「生活中有很多坎，我們不只要2025出發，每一年都要勇敢踏出去！」她鼓勵歌迷在困境中保持信念。

▲▼楊乃文、戴佩妮接力開唱。（圖／台東縣政府提供）



金馬影后李心潔一襲黑西裝外套搭紅色短裙亮麗現身，以經典歌曲〈自由〉開場，甜問觀眾：「大家過得好不好！」隨後連唱〈愛錯〉、〈謝謝你的愛〉等耳熟能詳金曲。她回憶：「以前住台灣常來台東，在大自然裡感覺幸福。」也提及兩年前為專輯《盛開》來此拍MV，最後帶領全場大合唱〈裙擺搖搖〉，為演出劃下完美句點。

金曲歌后楊乃文以〈思緒的盡頭〉神秘登場，招牌酷帥態度瞬間征服歌迷。當台下粉絲呼喊，她俏皮回應：「有人正確地叫了我的名字，是的，我是『乃文』，有什麼事情嗎？」甚至虧起鏡頭前沒穿上衣的觀眾，逗樂全場。面對「我愛你」的告白，楊乃文妙回「好，我也…Yes」，還問：「還有嗎？我滿樂意回答問題！」展現難得的親和力，一連獻唱〈證據〉、〈我給的愛〉、〈星星堆滿天〉與〈靜止〉等金曲。

戴佩妮手提〈一個人的行李〉，睽違16年重返台東舞台，她連續飆唱〈怎樣〉、〈野薔薇〉等多首歷年金曲，讓主持人直呼起雞皮疙瘩！戴佩妮感性說道：「唱歌24年，能遇到你們這份緣分，真的很感恩。」她笑稱從「戴佩妮」唱到「戴阿姨」，覺得這緣分彌足珍貴。最後以〈野薔薇〉獻給歌迷，鼓勵大家在艱難時刻仍能如花般茁壯成長，帶來滿滿信念。

壓軸登場的八三夭，一連串〈東區東區〉、〈愛了愛了〉將晚會氣氛推向最高潮！吉他手劉逼熱情問道：「米苔目吃熱的冰的？」更自答：「我是大人，我都要！」〈想見你想見妳想見你〉更是全場大合唱。鼓手阿電直說：「很少有機會來台東演出，希望大家今天可以盡興。」最後在〈致青春〉歌聲中，八三夭熱血結束演出，果真衝去迎日出，為台東之旅畫下完美句點。

