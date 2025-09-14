李千娜21歲愛女露面哭了！　頂「星二代」壓力吐真實心聲

▲顧穎現身記者會。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

李千娜的女兒顧穎，今（14日）首次公開現身記者會，就把舞台獻給公益，她選擇支持羅慧夫顱顏基金會，談到一路看過許多受助小朋友的故事時，不禁眼眶泛紅，甚至在台上哽咽表示：「希望自己能盡一份心力，讓更多人看見這些可愛的孩子，傳遞更多愛與關懷。」

▲▼顧穎沒有禁愛令。（圖／記者周宸亘攝）

被問到是否背負「星二代」的壓力？顧穎笑著回應：「我只想專心把自己的事做好，沒有想太多。我真的很喜歡唱歌，從小受到媽媽的影響和薰陶，最近也在努力創作，希望明年能帶來自己的新作品。」

目前顧穎簽在媽媽李千娜的公司，沒有禁愛令，也坦言現在沒有戀愛對象，至於母女同時是家人也是工作夥伴的關係，她認為溝通很開放，彼此給予足夠的空間，李千娜先前曾透露，自己正忙於新專輯，無暇分心照顧女兒的工作進度，對此，顧穎展現獨立一面，笑說：「靠自己的力量宣傳就好，不需要特別依賴媽媽。」

生活中，她也不只是歌手與新人，更是貼心的姊姊，因為家裡還有一個年幼的弟弟，顧穎說自己常常陪伴照顧，「弟弟鬧脾氣的時候，真的只有媽媽能搞定。」她笑稱，平常陪伴弟弟時還會偷偷放上自己喜歡的音樂，「強迫弟弟一起聽。」日常互動充滿趣味。

