訪問／記者割愛送上「青眼白龍」　中島健人跳起來收禮：這我沒有！

記者吳睿慈／台北報導

日本超人氣偶像中島健人首場海外演唱會獻給台灣，他13日站上臺北大巨蛋擔任樂天桃猿球團邀請賽後表演嘉賓，14日早上接受台灣媒體訪問，對於昨晚的演出一猶未盡，「感受到滿滿台北粉絲的力量，完成很好的演出我覺得很開心，可站去臺北大巨蛋的舞台，對我來說是邁向國際舞臺非常大的第一步，透過這個契機，讓更多人認識我，有種未來是無限可能的感覺」，他特別為了粉絲學習中文，訪問現場也獲得「驚喜禮物」，收下記者所送的遊戲王卡，開心表示「這兩張我都沒有！」

▲中島健人準備了中文要與粉絲互動。（圖／大鴻藝術提供）



中島健人此趟第三度來台，對於美食印象深刻，「我很喜歡台灣的食物，上次來台拍《映畫的旅人》的時候吃太多了，那之後的外景就有點愛睏，像是炒飯我就一個人吃了3盤，很喜歡松露小籠包、蟹黃小籠包，這次還想遇見更多好吃的小籠包。」而他過去曾前往龍山寺許願，被問及是否會去還願？他首次了解到還願習俗，驚呼：「把我明天的行程全部取消，我要去一趟！」

▲中島健人13日站上臺北大巨蛋。（圖／大鴻藝術提供）



把星達拓特有的「花車繞場」帶進大巨蛋，中島健人也想起2023年與Sexy Zone一起站上東京巨蛋的情景，「睽違2年站上巨蛋舞台，我搭著花車繞場，回想起2023年站上東京巨蛋，總有一天我還想再到巨蛋上」，並表示大巨蛋賽後演出是演唱會製作團隊主導的內容，並獲得球團方的允許。

▲中島健人三度來台。（圖／大鴻藝術提供）



12日提早抵台，中島健人的穿搭更引起討論，他腳上穿著鞋子大有來頭，是遊戲王》限定版鞋款，「那雙鞋其實我不想穿，但因為是重要的紀念日，海外首場演唱會，所以就穿上去了，以後除非有更重大的特殊紀念日，不然可能不會穿了。」他是《遊戲王》迷，熱愛收藏卡片，這次來台更帶了喜愛的「青眼白龍」卡片，開心秀出手機殼背後的卡片。

現場台灣記者割愛送上2張稀有卡，一張為繁體中文台版青眼白龍、一張為25週年日版的真紅眼黑龍，中島健人嚇到驚呼「我有同樣的角色，但這兩張我沒有」，他立刻把台版青眼白龍放入手機殼，打算帶上舞台當作守護神。