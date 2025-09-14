ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
F級「日本最可愛學生」拍AV出道！渴望舞台卻棄偶像路：喜歡愛愛

記者陳芊秀／綜合報導

日本AV界再出新人！21歲堀北桃愛宣布簽約片商IdeaPocket，10月14日將正式出道。而她目前還是女大生，過去在3萬人選美活動中，進入「日本最可愛學生」決賽，然而沒有踏上偶像之路，而是決定拍AV！

▲▼21歲堀北桃愛出道拍AV，目前還是女大學生。（圖／翻攝自X）

▲21歲堀北桃愛出道拍AV，目前還是女大學生。（圖／翻攝自X）

AV達人一劍浣春秋近日在專欄《PLAY NO.1》分享堀北桃愛出道的心路歷程。她擁有巴掌臉，以及火辣F罩杯傲人上圍，因為從小內向害羞，在朋友推薦下參加選美比賽，才初次嚐到舞台的魅力，從此懷抱明星夢。然而，她也清楚意識到，在沒有資源的情況下很難在演藝圈迅速走紅，再加上她喜歡男人、喜歡濃厚的接吻、喜歡性愛，又渴望站上閃耀的舞台，才讓她決心成為AV女優，用另一種方式表現最真實的自己。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼21歲堀北桃愛出道拍AV，目前還是女大學生。（圖／翻攝自X）

▲堀北桃愛簽約AV片商，出道新作10月發行。（圖／翻攝自X）

同時一劍浣春秋稱讚堀北桃愛是真的漂亮，不是還要打磨的素人，而是像大明星那樣的漂亮，相當具有透明感。不過質疑女優的胸部不太符合外界對F罩杯的想像，但能夠從3萬人選美中脫穎而出，外型演出都很有頂級新人的水準。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

堀北桃愛

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

ETtoday星光雲

