《RM》李光洙缺席婚禮　金鐘國親口公布原因：只邀請50人

南韓歌手金鐘國（金鍾國）於9月5日低調完成婚禮，他相當保護妻子，細節並未對外公開，就連參加的賓客名單都保密。有傳與他私交甚好的李光洙也沒到場，如今韓媒證實李光洙確實不在出席名單上，而他14日透過節目《我們家的熊孩子》解釋原因，坦言「婚禮男、女方各邀50人」，人數嚴格控管，就連《RM》池睿恩也沒受邀。

根據韓媒曝光的參加賓客，到場參加金鐘國婚禮的好友包涵《Running Man》劉在錫、池錫辰、哈哈、宋智孝以及節目製作人崔馨仁，接著就是「屬龍俱樂部」車太鉉、張赫、洪京民，還有朱宇宰、姜勳、徐章焄、Jonathan、Shorry等，剩下則是律師、造型師、經紀人、健身好友Ma Sunho等人。

值得一提的是，李光洙並未在出席名單上，據了解，他剛好人在海外宣傳電影不克到場參加。金鐘國14日也透過《我們家的熊孩子》解釋原因，「婚禮賓客我跟妻子只有各自邀請了50人」，婚禮非常小型，沒辦法邀請太多人到場，他11日也透過YouTube頻道上傳影片致歉：「由於有很多因素所以低調地準備儀式，沒辦法告知許多事情我很抱歉，也希望能多多諒解。」

《我們家的熊孩子》正式內容預計於14日晚間9點（台灣時間晚間8點）播出，關於外界盛傳的妻子身份，金鐘國也首度對外談到細節，而他節儉出名，濕紙巾要重複使用，被問到對妻子也這麼嚴格嗎？他露出笑容表示「我不會對她那樣，當然不一樣」，坦言從現在起要適應磨合，幸福表情藏不住。