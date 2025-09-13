ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Lisa掰了Labubu！LV包掛「黃色新歡」　粉絲全暴動

記者王靖淳／綜合報導

南韓女子天團BLACKPINK成員Lisa曾因喜歡Labubu，而讓全球掀起搶購風潮，最近她在IG曬出一系列去東京旅遊的近照，照片曝光後除了吸引大批網友朝聖按讚之外，同時也被眼尖的粉絲發現，她的包包上掛的是來自日本的黃色娃娃「蒙奇奇」，引發熱議。

▲▼Lisa。（圖／翻攝自Instagram／lalalalisa_m）

▲Lisa。（圖／翻攝自Instagram／lalalalisa_m）

透過Lisa分享的照片可見到，她上半身是黑色的拉鍊連帽衫，下半身則搭配同色系的寬鬆長褲，腳上則是一雙銀白色的運動鞋，頭上還戴著一頂深藍色的棒球帽。Lisa身上最吸睛的單品，莫過於斜揹的紅色LV包，上面掛著她並非她最愛的Labubu，而是一個黃色的「蒙奇奇」吊飾。照片中的Lisa雖然看不清楚完整的表情，不過當時她正伸長手臂，從貨架上拿下一罐啤酒，身體微微後傾，擺出一個俏皮的動作。

▲▼Lisa。（圖／翻攝自Instagram／lalalalisa_m）

▲Lisa包包上掛著新娃娃。（圖／翻攝自Instagram／lalalalisa_m）

事實上，Labubu近年來風靡全球，不少明星如蔡依林、BLACKPINK成員Lisa與Rosé、以及流行天后蕾哈娜等人都曾被拍到人手一隻，顯見魅力無窮。許多粉絲甚至為了搶到限量款，經常徹夜排隊、瘋搶開箱。如今身為Labubu鐵粉的Lisa，被眼尖的粉絲發現包包掛上「新寵」蒙奇奇吊飾，再度掀起討論及關注。

