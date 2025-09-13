小龍女李恩菲陷入低潮　坦言「啦啦隊後浪越來越飽和」

記者葉文正／台北報導

味全龍啦啦隊「小龍女」成員李恩菲（菲菲），今（13日）現身屈臣氏一日店長活動，同隊的李芷霖（霖霖）日前遭爆背地狠酸李多慧下巴長、腿粗，可疑對話紀錄流出，李芷霖卻否認並說是被抹黑，李恩菲今則說，李芷霖私下是很可愛的小女孩，相處上很自在，討人喜歡，為她澄清。

▲ 李恩菲 化身屈臣氏-能量便利店店長。（圖／記者黃克翔攝）

李恩菲前陣子有提到陷入低潮，今她坦言：「因為其實啦啦隊現在越來越飽和了，然後人也越來越多，要在這麼多人之中顯得突出與亮眼，我覺得就是需要做更多的準備」，現在會利用空閒時間學習更多技能，精進自我。」

▲李恩菲坦承之前陷入低潮 。（圖／記者黃克翔攝）

李芷霖不斷被不知名網友爆料，內容並有她向前男友林庭謙索要6千萬分手費、介入人夫婚姻等，最近又被網友控訴暗罵李多慧，不過她否認所有爆料，粉絲也證明是惡意作圖，李恩菲表示很知道她的情況，「其實芷霖就是一個傻傻的、很可愛的小女生，她年紀比較小一點，都很認真在球場上的應援，跟她相處起來也都蠻舒服的」，認為她品行端正。

▲李恩菲為李芷霖緩頰。（圖／記者黃克翔攝）

李恩菲透露，近來為髕骨軟化所苦，醫生說再嚴重就要開刀，她表示：可能過去用力過度所致，現在症狀有比較好轉，我經過長時間去微整跟復健，慢慢的康復，基本上比較不會痛」，平時她也做皮拉提斯，有專業證照，她發現伸展上對傷勢也有幫助。