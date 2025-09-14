《火焰之舞》近百舞者踩爆小巨蛋！　震撼全場郭子乾朝聖驚：等10年終於看到

記者蕭采薇／台北報導

愛爾蘭踢踏舞鉅作《火焰之舞：FEET OF FLAMES》，13日於台北小巨蛋盛大開演，正式揭開 2025台灣巡演序幕。不僅吸引數千名舞迷湧入現場，更引發演藝圈朝聖風潮，包括郭子乾、JR紀言愷、柏霖等多位藝人皆親臨觀賞，與觀眾一同沉浸在這場史詩級的舞蹈盛宴中。

▲《火焰之舞：FEET OF FLAMES》以氣勢如雷的群舞揭開序幕。（圖／記者黃克翔攝）

震撼開場瞬間，近百位世界級舞者齊聚舞台，以氣勢如雷的群舞揭開序幕。每一次整齊劃一的落步聲都如萬馬奔騰，迴盪在小巨蛋之中，觀眾席立刻陷入一片屏息凝神的靜默，隨即被接連不斷的掌聲與尖叫聲徹底點燃。

今年巡演最大亮點之一，是由製作人麥可佛萊利（Michael Flatley）全程監製的近千套全新訂製服裝。這些造型不僅展現當代時尚質感，更完美呼應凱爾特神話故事線，讓每一位舞者的舞動都閃耀非凡光芒。當舞步、燈光、服裝三者交織，舞台瞬間化為神話般的史詩戰場。

▲《火焰之舞：FEET OF FLAMES》在台北小巨蛋展開本次台灣巡演。（圖／寬宏提供）

同樣是舞台表演者的郭子乾也非常興奮：「十多年前就聽聞《火焰之舞》來台，卻一直錯過，這次終於在現場感受到近百位舞者同時踏響舞台的磅礡震撼。最難忘的是所有男女舞者齊聚登場的場面，加上舞者們華麗修長的服裝，更讓整體舞台效果加分。」

▲郭子乾朝聖《火焰之舞：FEET OF FLAMES》星光場。（圖／寬宏提供）

藝人JR紀言愷分享自己多年來持續關注《火焰之舞》，甚至之前還看過創作者Michael Flatley 親自登台的演出。今天帶著全家大小一同參與這場盛宴，透露自己家的小朋友看了非常震撼，中場時還很開心得在學習舞台上的表演者。

JR激動表示：「這場演出不只是視覺震撼的饗宴，更展現了舞者多年磨練出的精準默契，每次看都試圖找出誰出錯，卻從未成功，顯見團隊對專業與熱情的投入，十分值得學習。

▲JR紀言愷《火焰之舞：FEET OF FLAMES》星光場。（圖／寬宏提供）

他強調，《火焰之舞》每年來台都能看到舞者不斷精進的成長歷程，從年輕時站在後排的舞者，經過多年努力，逐漸走到前排成為主角。他認為這樣的精神非常鼓舞人心，也推薦大家一定要親臨現場感受這份專業與熱情。

《火焰之舞：FEET OF FLAMES》的熱潮將持續延燒。14日台北小巨蛋將再獻上兩場演出，讓更多觀眾親身體驗這場年度盛事。隨後，巡演將於9月17日移師高雄巨蛋，9月19、20日壓軸登上台中中興大學惠蓀堂，共計八場演出，購票請洽寬宏售票、全台萊爾富及OK便利商店。