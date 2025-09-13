Ozone揭攻蛋幕後「曾打給經紀人崩潰大哭」：覺得不行了！　

記者蔡琛儀／台北報導

男團Ozone今（13日）在華山Legacy舉辦成軍3年紀念演出，6人3年來站上小巨蛋、到清邁拍攝寫真書，他們坦言如今在台上能更自在演出，心態也成熟許多，煥鈞笑說：「我比較願意放過自己了，不會讓自己在一些沒辦法解決的事情上執著太久。」子翔則難忘台北小巨蛋演唱會上的特技演出：「那時一度哭著打給經紀人說我覺得我不行，但還是硬著頭皮做完，回想起來覺得自己比想像中勇敢！」

▲Ozone歡慶出道3週年。（圖／索尼提供）

今Ozone首次公開演出全新單曲〈沒去過的地方〉，由於歌曲節奏非常快，編舞老師安排的動作又大，他們每跳完一次就氣喘吁吁，花了大約3周時間學舞，他們說：「這次的舞比較多大律動，對我們是很大的挑戰，編舞的能量很大，但又要把歌的情感唱出，常一不小心就會失控，所以花了很多時間練習。」

經過3年的磨合，成員間彼此的感情也愈來愈緊密，這次去清邁拍攝寫真書，不僅沒有吵架，還天天促膝長聊，祖安說：「很喜歡大家一起聊天的時間，不管是聊日常還是聊未來的想像，又或者是一些心裡話，每次談話都印象深刻。」

▲Ozone 。（圖／索尼提供）

佳辰也說：「有時候練舞練到太累，大家乾脆一起躺在地板上聊天，結果聊一聊就有人眼眶紅了，因為壓力很大。雖然很累，但想到粉絲們那麼支持我們，就覺得一切努力有了意義。」