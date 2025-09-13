于朦朧死前「6人飯局名單」瘋傳！71歲導演被點名　網怒逼公開監控

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星于朦朧墜樓身亡事件持續延燒，當晚的6人飯局究竟有誰，引發輿論譁然。多位影視圈重要人物也捲入爭議，其中知名導演方勵、程青松及編劇極光光也遭網友質疑涉入此事，各方說法不一，真相撲朔迷離。

隨著于朦朧死因真相仍陷入謎團，許多網友開始好奇當晚的6人飯局到底有誰出席，知名導演方勵近日被推上風口浪尖，根據網路流傳的消息指出，事發當天（9月11日）方勵突然離開事發地北京，引發諸多揣測。對此，方勵12日解釋是正常公務出差，強調與于朦朧素未謀面，同時否認了相關傳聞。

▲于朦朧生前參加的6人飯局被傳名導方勵也在場。（圖／翻攝自微博）



網上瘋傳一份「當夜聚餐名單」，提到導演程青松、71歲知名製片方勵、演員高泰宇等人，之後都陸續發文澄清，表示當晚並未在場，而編劇極光光則選擇關閉留言功能以避免爭議擴大，值得注意的是，3人的社群平台帳號在事件發生後皆出現異常狀況，需要「特別方式」才能搜尋觀看，引發「資本介入」的質疑，部分網友要求3人對事件疑點進行聯合澄清，同時也呼籲警方徹查當晚完整監控及相關細節。

截至9月13日，方勵的社群平台帳號仍維持「防打擾」模式，表示將對造謠者提起法律訴訟，他針對過去與程青松的「親吻照」做出澄清，強調當時僅屬活動玩笑，並非外界臆測的同性戀關係：「我不是同性戀，這件事絕無可能。」希望藉此釐清謠言，避免影響自身名譽。

▲方勵澄清文。（圖／翻攝自微博）



