江祖平疑遭龔益霆性侵　「媽媽」現身談龔：「活力陽光美少年」

記者葉文正／台北報導

藝人江祖平日前指控前男友、三立電視台前資深副總龔美富之子龔益霆，涉嫌對她下藥性侵和偷拍，士林地檢署已正式分案偵辦，江祖平昨天下午在律師陪製作筆錄，並對龔益霆提出告訴，今天資深藝人張琴出席「金曲傳愛・壯世代公益演唱會」，她身為江祖平「媽媽」，希望事件和平落幕，並認為龔益霆是「活力陽光美少年，相當努力。」

▲陳凱倫、金佩姍、楊懷民、金燕、大百合、馬妞等人出席壯世代公益演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

楊懷民、張琴、等資深藝人今天出席演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

張琴長期在三立電視拍戲，今天表示，「我參演的《願望》剛結束、其實江祖平跟龔益霆都跟我很熟，看到新聞很訝異，我跟江祖平也很熟，認識二、三十年了，看到這個事件，我認為他們當事人比較清楚，事件對雙方傷害都很大，希望這事情能夠好好解決，但是攻擊力很大，只希望事情和平解決。」

▲陳凱倫、金佩姍、楊懷民、金燕、大百合、馬妞等人出席壯世代公益演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳凱倫、金佩姍、楊懷民、金燕、大百合、馬妞等人出席壯世代公益演唱會。（圖／記者林敬旻攝）

張琴續強調，江祖平當年第一部電影，她就演江的媽媽，所以希望進入圓滿段落，並稱讚龔益霆是陽光美少年，外型很好，很有活力，自己也很努力，有他在就很歡樂，我看到他們這樣都傻了，希望他們兩人都能平安無事。至於是否有聯絡江祖平並安慰她，張琴說：「我不敢吵她，想想她應該心力交瘁，需要好好休息。」

▲江祖平槓上三立副總兒龔益霆，龔美富證實已請職。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）

▲江祖平槓上三立副總兒龔益霆，龔美富證實已請職。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子

