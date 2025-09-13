李玖哲首登大巨蛋開唱！　1舉動GG全場笑翻

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王李玖哲昨（12日）首度登上臺北大巨蛋，參與樂天桃園隊賽後演出。他以經典情歌、熱力組曲帶動滿場氣氛，更驚喜重現「Machi麻吉」時代代表作，引發回憶殺，他直言希望下次有機會能以個人演唱會的身分再次回到大巨蛋。

▲李玖哲登大巨蛋演出。（圖／樂天桃猿提供）

李玖哲笑說，當初接到邀請時還以為是請他去開球，還幻想若能打出全壘打就太威風，這回他首次站上大巨蛋舞台，他全程享受，更設計多元曲目，從〈想太多〉到夏日組曲〈夏天〉＋〈We Will Rock You〉＋〈為勝利破〉，並準備愛心kiss cam氣球與球迷互動，現場化身大型KTV。

[廣告]請繼續往下閱讀...

演出最後，他驚喜帶來〈Jump 2003〉、〈麻吉〉等嘻哈金曲，瞬間把全場拉回2000年代，他原本嗨到拿「禮物發射槍」送觀眾背心，卻因護網擋住讓禮物直接掉落，笑翻全場，也成為當晚爆笑插曲。因節目上相識的好友、前「不死鳥」投手郭泓志也特地現身探班，在場邊力挺。

▲李玖哲出席樂天桃猿大巨蛋賽後演出，郭泓志探班。（圖／樂天桃猿提供）

李玖哲笑說這次不只是演唱，更像和棒球的再續前緣，他回憶小時候打棒球曾擔任過三壘手，卻因表現不好被退隊，但棒球一直是他和家人共同的熱愛，「回美國的時候，我常會和弟弟去看大聯盟比賽，下次弟弟來台灣，我一定會帶他去看樂天的比賽。」