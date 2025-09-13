直擊／人氣日星現身松機！突摘墨鏡「眼神漏電」　500人接駕尖叫

記者吳睿慈／台北報導

日本星達拓娛樂（STARTO ENTERTAINMENT）超人氣男星中島健人（Kento Nakajima） 13日中午華麗抵台，他此趟為了舉辦個人首場海外專場演唱會「KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI “N / bias” 凱」而來，吸引500名粉絲到場接機，他則在上車前秀了中文「大家好」，展現親民一面。

▼▲日星中島健人特地摘墨鏡比「Sexy Thank you」手勢。（圖／記者林敬旻攝）



中島健人約莫中午抵達松山機場，500位粉絲組成浩大接機陣仗，歌迷手舉自製應援小卡、扇子與手幅，高分貝尖叫瞬間點燃現場氣氛。而他在與粉絲合照期間，還特地摘下墨鏡回頭撩粉，比著招牌的手勢「Sexy Thank you」，瞬間引爆熱烈尖叫聲。

▼▲日星中島健人與粉絲親切互動。（圖／記者林敬旻攝）



中島健人過去數度來台，過去來訪就曾大啖小籠包與炒飯等在地美食，留下深刻美好回憶。此次除了舉辦個人專場演唱會，他還受邀登上台北大巨蛋擔任特別嘉賓，並接受多家台灣媒體訪問。即便行程滿檔，他依舊神采奕奕，隨時帶著招牌微笑，親切向前來迎接的粉絲打招呼，招牌微笑與手勢電暈許多粉絲。

▲中島健人掛著大耳狗。（圖／記者林敬旻攝）



▲中島健人親切打招呼。（圖／記者林敬旻攝）

「KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI “N / bias” 凱」將於 明（14日）晚間18:00 在 Zepp New Taipei 盛大開唱，預計將帶來滿載能量的舞台演出。這場演出不僅是他首次個人海外專場，也是他首次在台開唱。「N / bias」巡演走出日本的第一站，意義非凡。演唱會門票早已全數售罄，足見中島健人在台灣的高人氣與超強號召力！