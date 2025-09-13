吳怡霈掙扎買不買iPhone 17！曬股利通知書「下單了」網驚算：60張兆豐金

記者陳芊秀／綜合報導

蘋果發表新機種iPhone 17並於昨日（12）晚間起開放預購，隨即引發搶購潮，令擅長投資理財的藝人吳怡霈也陷入掙扎當中。而她13日在社群平台發文，坦言「原本還在掙扎，要不要入手」，但曬出股利通知書，這筆「被動收入」讓她瞬間打消所有猶豫，笑稱：「晚上立馬下單Pro Max！」

▲吳怡霈理財能力令大批網友佩服。（圖／翻攝自臉書）

根據照片中的股利通知書內容，吳怡霈光是持有「兆豐金」股票，就領到約9.4萬元的現金股利；她還曬出另一張存股「富邦金」，擁有10.8萬元的股利。光是這兩支金融股，就為她帶來超過20萬元的額外收入，也讓她霸氣表示買新手機的錢「是最棒的投資理財」賺來的。

▲吳怡霈收到兆豐金現金股利通知書，決定下單買iPhone 17。（圖／翻攝自臉書）

有網友推算後留言「兆豐金60張真不錯」、「好厲害……60張了」、「有點羨慕」。吳怡霈在文中也分享自己的投資心法：「慢慢存股&定期定額買ETF，是最棒的投資理財。」留言區有網友提醒「要填息才算賺」，她也高EQ回應：「是這個概念沒錯，但無論如何還是賺，而且這只是其中一支股票。」更有網友讚她本金雄厚，她則親自證實自己就是「長期規律定期的做」。這番不藏私的分享，也讓大批網友讚嘆不已，眾人留言「學習效仿的對象，謝謝妳」、「跟著姐存賺大錢」、「恭喜怡霈，之前種的因現在得什麼果」。

▲吳怡霈「富邦金」現金股利金額更高。（圖／翻攝自臉書）