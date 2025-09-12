韋禮安甩乖乖牌形象變浪子　「皮衣＋重機」粉驚：以為是王傑

記者蔡琛儀／台北報導

韋禮安推出全新EP《Love Wei Back Vol.1》口碑佳績，復古曲風掀起話題。他化身搖滾浪子「韋偉成」，在〈愛我沒錯〉MV裡罕見穿皮衣、騎重機狂飆，搭配陽春又突兀的「水裡來火裡去」特效，反差形象逗樂網友，直誇：「以為看到王傑！」

▲韋禮安〈愛我沒錯〉MV堅持要有皮衣和重機。（圖／索尼提供）

韋禮安拍MV時堅持要有皮衣與重機，還要求造型要做舊，才會更有80年代感。雖未親自上路騎車，但他在棚內擺pose努力耍帥，連撥頭髮的壞壞動作都靠御用髮型師指點才到位，笑稱「果然專業要靠專業」。

他還親自盯特效製作，「不能太現代精緻，要有點五毛的感覺，才能抓到復古的味道。」MV以蒙太奇手法和意識形態的運鏡，表現出在愛情裡的橫衝直撞，將情歌浪子的桀驁不馴表露無遺！韋禮安還想出標語：「誰說浪子無法回頭？愛我沒錯，抱緊就對了！

▲韋禮安親自盯場特效製作。（圖／索尼提供）

隨EP發行，他更打造「韋宇宙」週邊，包括WeiBox藍牙喇叭和WeiTape卡帶NFC鑰匙圈。卡帶設計靈感源自預告片，滿足粉絲「想要卡帶」的呼聲，一刷即可進入復古「韋宇宙」，下週二正式預購。