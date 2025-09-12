范冰冰扮黑魔法巫婆！《地母》導演張吉安曝：她想拿金馬影后　親口喊話想來台

記者蕭采薇／台北報導

大馬導演張吉安，來台參加第四屆「2025世界民族電影節」，他除了即將上映的新片《搖籃凡世》外，也與范冰冰合作新片《地母》，目前正在後製中。張吉安透露，有和范冰冰討論過宣傳事宜，「她也希望在台灣上映，也希望可以再來台灣。」

▲大馬導演張吉安（左）與范冰冰（右）合作新片《地母》。（圖／翻攝自張吉安臉書）

「2025世界民族電影節」開幕現場影人齊聚，包括《孽子》導演虞戡平、《KANO》導演馬志翔、製片魏德聖、《新來的小朋友》導演陳聖元等台灣三個世代導演，以及《搖籃凡世》導演張吉安，及宣傳大使影后陸小芬。陸小芬對於能擔任大使，也感到非常榮幸。

范冰冰在張吉安新片《地母》中，飾演使用古老黑魔法，為村落解決難題的巫婆。被問到《地母》是否來得及報名今年金馬獎，張吉安表示電影公司有做了決定，這個月底才會公布，他也笑說該片有很多資金「都是因為范冰冰而來的」。

▲（左起）馬志翔、虞戡平、陸小芬、李祐寧、張吉安、陳聖元，出席「2025世界民族電影節」開幕記者會。（圖／記者黃克翔攝）

張吉安更透露范冰冰當初找他時就曾表示「我拿過金馬獎最佳女配角，也希望有朝一日可以拿金馬影后。」也堅定回答：「她有說想來台灣。」而張吉安執行力高，明年三月將開拍2022年金馬創投百萬首獎的新片《金蘭荖葉》，透露有台灣、香港、及馬來西亞知名演員，此次也申請到台灣文策院的資金。

▲大馬導演張吉安來台出席「2025世界民族電影節」。（圖／海鵬提供）

「2025世界民族電影節」今年以「跟著電影去旅行」為主題，將於9月12至21日於台北、台中、嘉義、台南、高雄及花蓮等六地盛大舉行。今年世界民族電影節規劃有「世界民族大觀」、「亂世浮生路」、「電影是本書」、「成長出發吧！」以及「性別平等了沒？」等五大單元，總計70場免費欣賞即日登場，邀請觀眾展開一場場跨越民族、文化、藝術，以及充滿生命體悟的旅行。歡迎觀眾踴躍報名索票，節目及活動則持續鎖定「2025世界民族電影節」官方臉書。