金鐘國否認老婆懷孕！霸氣：婚前懷孕也是福氣　小倆口為這事吵架

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣歌手金鐘國5日低調結婚，但他的婚禮不對外開放，更要求親友保密，因此新娘資訊絲毫未外流，使得大眾相當好奇。他11日首度公開婚後第一則影片，面對友人的詢問，終於交代「妻子是韓國人」，至於外界猜測妻子已經懷孕了，他強調「沒有婚前懷孕」，但下一秒霸氣護愛：「我這年紀就算婚前懷孕了，也是一大福氣。」

▲金鐘國結婚後首度更新影片。（圖／翻攝自金鐘國YouTube）



金鐘國11日公開一則影片，親自向友人報喜，首先是3位公司同仁， 3人都不知情他有交往對象，甚至傻問「你要和誰結？」他笑喊：「當然是女生啊！就只是一般圈外人。」同事更驚呼「該不會（懷孕）？」他則緊急否認「沒有，不是（懷孕）」，但下一秒回答：「我這年紀就算婚前懷孕了，也是一大福氣。」

▲金鐘國否認老婆懷孕。（圖／翻攝自金鐘國YouTube）



▲金鐘國承認家裡有很多塑膠袋因此「有過一次危機」，夫妻倆為了塑膠袋吵架。（圖／翻攝自金鐘國YouTube）



有趣的是，金鐘國個性節儉，家裡積了很多塑膠袋，3位好友也虧他老是宅在家，該不會金屋藏嬌？他則幽默回答：「你覺得她會想待在『塑膠袋地獄』嗎？」甚至自爆小倆口曾經為了「塑膠袋」差點吵架，他笑喊「因為塑膠袋有過一次危機」，而他很保護妻子，只承認對方是韓國人，其餘沒有多說。

金鐘國結婚宛如「007作戰」，外界盛傳是美妝CEO、比他小20歲等，他11日出演綜藝節目時，首度對外發聲：「現在所曝光的假新聞中，除了性別以外，全部都錯，沒有小我20歲，也不是健身教練。」