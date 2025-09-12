ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

台男星「曾住于朦朧家樓下」慟發聲
錢白花了！赴日買1物全被沒收
熊熊認了包養小7歲鮮肉男友
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

陳漢典 LuLu 于朦朧 楊冪 陶晶瑩 金鐘國 哈哈 李千娜

金鐘國否認老婆懷孕！霸氣：婚前懷孕也是福氣　小倆口為這事吵架

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣歌手金鐘國5日低調結婚，但他的婚禮不對外開放，更要求親友保密，因此新娘資訊絲毫未外流，使得大眾相當好奇。他11日首度公開婚後第一則影片，面對友人的詢問，終於交代「妻子是韓國人」，至於外界猜測妻子已經懷孕了，他強調「沒有婚前懷孕」，但下一秒霸氣護愛：「我這年紀就算婚前懷孕了，也是一大福氣。」

▲▼ 金鐘國否認老婆懷孕！霸氣：婚前懷孕也是福氣　小倆口為這事吵架 。（圖／翻攝自金鐘國YouTube）

▲金鐘國結婚後首度更新影片。（圖／翻攝自金鐘國YouTube）

金鐘國11日公開一則影片，親自向友人報喜，首先是3位公司同仁， 3人都不知情他有交往對象，甚至傻問「你要和誰結？」他笑喊：「當然是女生啊！就只是一般圈外人。」同事更驚呼「該不會（懷孕）？」他則緊急否認「沒有，不是（懷孕）」，但下一秒回答：「我這年紀就算婚前懷孕了，也是一大福氣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 金鐘國否認老婆懷孕！霸氣：婚前懷孕也是福氣　小倆口為這事吵架 。（圖／翻攝自金鐘國YouTube）

▲金鐘國否認老婆懷孕。（圖／翻攝自金鐘國YouTube）

▲▼ 金鐘國否認老婆懷孕！霸氣：婚前懷孕也是福氣　小倆口為這事吵架 。（圖／翻攝自金鐘國YouTube）

▲金鐘國承認家裡有很多塑膠袋因此「有過一次危機」，夫妻倆為了塑膠袋吵架。（圖／翻攝自金鐘國YouTube）

有趣的是，金鐘國個性節儉，家裡積了很多塑膠袋，3位好友也虧他老是宅在家，該不會金屋藏嬌？他則幽默回答：「你覺得她會想待在『塑膠袋地獄』嗎？」甚至自爆小倆口曾經為了「塑膠袋」差點吵架，他笑喊「因為塑膠袋有過一次危機」，而他很保護妻子，只承認對方是韓國人，其餘沒有多說。

金鐘國結婚宛如「007作戰」，外界盛傳是美妝CEO、比他小20歲等，他11日出演綜藝節目時，首度對外發聲：「現在所曝光的假新聞中，除了性別以外，全部都錯，沒有小我20歲，也不是健身教練。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

金鐘國

推薦閱讀

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底　名字由來也有關

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底　名字由來也有關

8小時前

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」 TVBS也回應「大約在年底」

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」 TVBS也回應「大約在年底」

9/11 17:17

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了！連生理期都知 手機暱稱曝

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了！連生理期都知 手機暱稱曝

7小時前

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」　網疑遭潛規則逼死

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」　網疑遭潛規則逼死

7小時前

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接「任務電話」：恭喜以後可以正大光明放閃

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接「任務電話」：恭喜以後可以正大光明放閃

18小時前

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！　楊冪悲喊四哥：願在另個世界安好

10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！　楊冪悲喊四哥：願在另個世界安好

18小時前

《三生三世》于朦朧死訊證實！　工作室沉痛發聲「已排除刑事嫌疑」

《三生三世》于朦朧死訊證實！　工作室沉痛發聲「已排除刑事嫌疑」

22小時前

陳漢典最欣賞Lulu哪裡？鬆口全說了：怎能不愛 吳宗憲百萬紅包有但書

陳漢典最欣賞Lulu哪裡？鬆口全說了：怎能不愛 吳宗憲百萬紅包有但書

6小時前

于朦朧死亡第一現場曝光！友見屍「急拿白衣蓋臉」不報警　住戶全目擊

于朦朧死亡第一現場曝光！友見屍「急拿白衣蓋臉」不報警　住戶全目擊

3小時前

神預言！曾問陳漢典「為什麼不愛Lulu」　陶晶瑩：我要蓋廟了

神預言！曾問陳漢典「為什麼不愛Lulu」　陶晶瑩：我要蓋廟了

12小時前

快訊／GD親口官宣「唱回台灣」！11月連續兩天站上臺北大巨蛋

快訊／GD親口官宣「唱回台灣」！11月連續兩天站上臺北大巨蛋

6小時前

夜店大亨夏天倫爆婚內出軌！「小三照被PO網公開」 前妻回應了

夜店大亨夏天倫爆婚內出軌！「小三照被PO網公開」 前妻回應了

9小時前

熱門影音

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」
提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」
Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD
陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！
許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子
趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ

趙小僑上海視訊典典寶寶　她奶音喊：不想要媽媽走QQ
蘿莉塔穿白洋裝錄影被說「怪怪的」　回家驚覺超糗：總不能全打馬賽

蘿莉塔穿白洋裝錄影被說「怪怪的」　回家驚覺超糗：總不能全打馬賽
被Lulu陳漢典結婚嚇到　劉品言：今年驚喜連連

被Lulu陳漢典結婚嚇到　劉品言：今年驚喜連連
舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚
台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban
屈中恆黑歷史被嗆..賴聲川力挺　宋少卿：不然要更生人幹嘛？

屈中恆黑歷史被嗆..賴聲川力挺　宋少卿：不然要更生人幹嘛？
Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本

Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本
Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

Lulu陳漢典結婚！曾連爸媽都湊CP　「大學初見他」互動就超有默契

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

吳宗憲百萬紅包條件「在我面前做一次」　Lulu.陳漢典4年前討論「先結婚再交往」

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

《魯冰花》爸爸林義雄過世..享耆壽90歲　《用九》《人選之人》國民阿公深植人心

小禎認愛小7歲男友：他善良有愛　胡瓜已見過面「很乖，話不多」

小禎認愛小7歲男友：他善良有愛　胡瓜已見過面「很乖，話不多」

金泰希進軍好萊塢美貌震撼外媒　45歲保養這麼好...秘訣曝光了

金泰希進軍好萊塢美貌震撼外媒　45歲保養這麼好...秘訣曝光了

王柏傑.謝欣穎傳出已分手！　3年情變..經紀人回應：沒聽說

王柏傑.謝欣穎傳出已分手！　3年情變..經紀人回應：沒聽說

S.H.E合體！田馥甄狂出餿主意　Ella被爆嘴抖「崩潰大叫XD」

S.H.E合體！田馥甄狂出餿主意　Ella被爆嘴抖「崩潰大叫XD」

劉品言認懷女兒「宋芸樺暴雷嚇壞了」　連晨翔早說溜嘴「秒送他眼刀XD」

劉品言認懷女兒「宋芸樺暴雷嚇壞了」　連晨翔早說溜嘴「秒送他眼刀XD」

許瑋甯產後恢復神速「什麼都沒做」　曝邱澤當爸後「變夢幻」：好險是兒子

許瑋甯產後恢復神速「什麼都沒做」　曝邱澤當爸後「變夢幻」：好險是兒子

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」　她4重點澄清：不認識爆料者

李芷霖遭爆「私下狂罵李多慧」　她4重點澄清：不認識爆料者

張蘭.汪小菲「抖音無限期封禁」！　官方發聲明怒斥：違背良俗道德

張蘭.汪小菲「抖音無限期封禁」！　官方發聲明怒斥：違背良俗道德

看更多

【好任性！】休旅闖雪隧封閉車道　遇施工車才變換車道

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

韋禮安甩乖乖牌形象變浪子　「皮衣＋重機」粉驚：以為是王傑

12分鐘前0

張棋惠「開唱被蟑螂攻擊」笑翻240萬人！　自爆接到滅蟑業配：場地必須要消毒

16分鐘前0

崔佩儀母「腦溢血」搶救！　爆跌倒重摔頭骨蓋不回

25分鐘前0

西門町出現詭異8號出口！　「大叔微笑有異樣」路人嚇壞搶拍

41分鐘前0

范冰冰扮黑魔法巫婆！《地母》導演張吉安曝：她想拿金馬影后　親口喊話想來台

44分鐘前10

《三生三世》于朦朧逝世　周迅沉痛發聲：你的美好會留在大家心中

45分鐘前0

忒修斯開唱倒數8天　嘉賓公布「是台劇男神」！

47分鐘前10

全智賢喪夫選總統！最帥保鑣姜棟元貼身護愛　《暴風圈》震撼開播

50分鐘前0

起亞虎女孩高佳彬加盟職排　準備找李珠珢拚酒量

1小時前1

魏德聖自嘲「臺灣400年歷史只有我在乎」　馬志翔談舊愛江祖平：希望她都好

讀者迴響

熱門新聞

  1. 陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底
    8小時前2621
  2. 陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」
    9/11 17:176021
  3. 陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了
    7小時前308
  4. 于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」
    7小時前6636
  5. LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕
    18小時前3435
  6. 10藝人哀悼《三生三世》于朦朧！
    18小時前2416
  7. 《三生三世》于朦朧死訊證實！工作室沉痛發聲
    22小時前6616
  8. 陳漢典最欣賞Lulu哪裡？
    6小時前2419
  9. 于朦朧死亡第一現場曝光！友「急拿白衣蓋臉」不報警
    3小時前225
  10. 曾問為何不愛Lulu？　陶晶瑩神預言
    12小時前4035
ETtoday星光雲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合