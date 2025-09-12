《返校》金牌編劇驚爆性騷！　受害者曝「想跟你生小孩」露骨對話

記者蕭采薇／台北報導

曾擔任《返校》影集版、電影《鬼才之道》編劇的蔡坤霖，驚爆捲入權勢性騷疑雲。他發出千字文喊冤後，被害人C小姐也在中午透過律師發表聲明，表示起初確實因題材涉及「性與疾病」，雙方曾有相關討論。 「然而在課程結束後，蔡先生仍多次以『性』為主題，對C小姐提出 諸多私密性文字內容。 」

▲《返校》影集版、電影《鬼才之道》的編劇蔡坤霖。（圖／翻攝自臉書）

C小姐透過律師表示，之前曝光的對話紀錄並非全部，完整未遮蔽的證據資料，已一併送交申訴單位，「至於蔡先生聲明中所提及之其他事件，均與性騷擾事實無涉，且實 情亦不如描述所說，不應作為轉移焦點之工具。 」

[廣告]請繼續往下閱讀...

聲明中表示，2020年起，蔡坤霖便長期以編劇前輩之姿，不斷對C小姐給予鼓勵， 並多次以介紹工作機會為由主動邀約見面。 而到了2023年9月間，蔡先生明確向C小姐表述「很早就看中你了」、「過 了三年，發現我比你想像中的愛你」、「我有被你吸引，因為揭露傷 口和對藝術的饑渴，具有強大的吸引力」，並佐以「你是被看上，被 選出來，是不一樣的。」等心理操控的文字。

C 小姐當時雖感覺不適，但仍安慰自己可能是前輩老師給予肯定。不過後續蔡坤霖變本加 厲，在C小姐未主動與蔡先生討論性經驗、性生活的情況下，大量以文學、劇本創作為包裝外衣，表述「你好美，我好想跟你生小孩。」等露骨而令人不堪之文字。聲明中直球控訴：「難道這些真的是一個健康編劇創作環境所應該有的討論?難道編劇的交流與傳承，應當以模糊界線的方式進行? 」

律師在聲明最後表示：「本事件已進入調查程序，C 小姐不希望再浪費更多公眾資源，但盼 望陽光能照射到社會每一個角落，能溫暖並給予每一個破碎的求助 的靈魂堅定的力量。」

▲C小姐透過律師，對蔡坤霖的喊冤作出聲明。（圖／羅天佑律師提供）