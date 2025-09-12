曾子益頭痛到快裂　「1症狀3天就蔓延」背胸全是：用生命去拚搏

記者張筱涵／綜合報導

演員曾子益近日在社群平台分享近況，透露自己因為過度投入工作，不幸染上帶狀皰疹（俗稱「皮蛇」）。雖然高燒到38.6度、頭痛欲裂，皮疹還從背後一路蔓延到胸口，但他依舊堅持完成拍攝，展現對戲劇的熱情與執著。

▲曾子益。（圖／翻攝自FACEBOOK／曾子益）

曾子益在貼文中寫道：「我對戲劇就是很執著很投入，前陣子得了帶狀皰疹（皮蛇），也是我第一次生這種病，起初是因為神經引發頭痛痛得快裂開，接著發燒38.6度，然後身體的皰疹從背後一直繞到前面胸部的位置，僅三天就蔓延開來。」他坦言原本想低調就醫，但最後還是因劇組同事的愛與保護，才能堅持把任務完成。

曾子益感謝身邊所有人的支持：「同事們很愛我，劇組每一位也很保護我，身邊朋友也很關心我，但我就是有個對戲劇的執著，想把每場戲揮灑我的熱血、我的靈魂、我的生命去拚搏，拚到全身灰，我也不怕。」同時，他也安慰粉絲自己有在好好照顧身體，並相信觀眾看到的成品「一定會又愛又恨又過癮」。

除了身體狀況，曾子益還分享自己的Instagram帳號已經順利拿回來，也呼籲粉絲務必注意帳號安全：「記得有空設定雙重認證，更改一下新密碼，保護自己的自媒體帳號。」