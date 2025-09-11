LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接「任務電話」：恭喜以後可以正大光明放閃

記者張筱涵／綜合報導

藝人LuLu（黃路梓茵）今（11日）驚喜宣布與陳漢典結婚，消息一出震撼演藝圈。而她的親妹妹也在深夜發文，真情流露分享接到「任務電話」的過程，字裡行間滿是對姊姊的祝福與不捨。

▲▼LuLu和妹妹感情要好。（圖／翻攝自Instagram／marylu.artstudio）



妹妹回憶某天深夜枕邊手機響起，是來自LuLu的來電，「誒！你睡了嗎！」，兩人在半夢半醒間聊了一個多小時。她笑說這通電話其實是「姊姊的終身大事任務」，到現在仍覺得像在作夢，「還有點不習慣自己快要有個『姊夫』。」

▲LuLu和陳漢典驚喜宣布結婚。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳漢典）



她也在文中暖心叮嚀：「希望未來的姊夫能好好照顧姊姊，要是哪天欺負她，我可能還是會像小時候一樣──曾經有個小男孩用水槍噴姐姐的眼睛，我直接把他壓進水裡叫他道歉。」最後更開玩笑表示：「比喻是真的，心意是開玩笑的～～賀啊！總之，恭喜你們以後可以正大光明地放閃了（？）」

對此，LuLu也甜蜜回應：「最愛我的妹妹。」展現姊妹間深厚情感。這場突如其來的婚訊不僅讓粉絲驚喜，也在網路上掀起熱烈討論，網友們紛紛獻上祝福。