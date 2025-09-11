山形瑞秋遭摯愛離世打擊！聽力喪失、病痛發作仍強撐　新作「全砸巡演收入」

記者蕭采薇／台北報導

「獨立音樂女神」山形瑞秋，近期帶著第五張全新錄音室專輯《Starlit Alchemy》回歸樂壇，出道25年的她以辨識度極高且充滿療癒歌聲獲得全球樂迷喜愛。睽違近十年的全新力作，也把自己面臨摯愛相繼離世，以及與身體病痛搏鬥的心路歷程，化為創作靈感。

▲「獨立音樂女神」山形瑞秋，近期帶著新專輯《Starlit Alchemy》回歸樂壇。（圖／Laura Crosta提供）

《Starlit Alchemy》是山形瑞秋睽違近十年的全新力作，有別於過往悲傷及療癒情歌，這次山形瑞秋化身為「蛻變引導者」，與合作夥伴一起把這些年歷經眾多摯愛相繼離世的傷痛，以及自身與顳顎關節症候群（TMJ）及聽力喪失等病痛搏鬥的心路歷程化為創作靈感，進而激盪催生出這張全新錄音專輯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

透過音樂勇敢面對這些傷痛的她形容這個過程就像「攀登、前行並成為那座山」，呼應自己的姓氏「Yama」(在日語中意為「山」)，她表示：「這或許是她父親的血脈，與來自紐約伍德斯托克百年家族的母親之間命中註定的連結。」

▲山形瑞秋把先前國際巡演的收入全數投入新專輯製作中。（圖／Laura Crosta提供）

為了這張新專輯，山形瑞秋把先前國際巡演的收入全數投入新專輯製作中，並與她長期的合作夥伴在卡茨基爾山的家中錄音室完成了大部分錄製，她特別形容整張專輯就像是一部「微型電影的樂曲」，她表示：「每首歌依序播放並以間奏曲銜接後，像是一個連貫性的故事，而這個故事，是又關於我個人的失落，以及我們所有人共同的重新覺察，在幾年來的重整與創意冒險中緩慢成形的。」

▲山形瑞秋把面臨摯愛相繼離世，以及與病痛搏鬥的心路歷程，化為創作靈感。（圖／Laura Crosta提供）

儘管主題乍聽沉重，但山形瑞秋期望樂迷透過聆聽這張專輯後能中找到重生的力量並進化，「這是針對創傷與美好，以及兩者並存的苦樂參半所進行的探究。恐懼、失落、悲傷是主要貫穿其中的主題，但當你完全沉浸於這段體驗中時，所發生的魔法，這就是煉金術的開始。力量在臣服中形成，而你曾經的樣子也隨之褪去。」她也將在近期即將啟動全新巡迴演唱會，期待未來有機會與亞洲的樂迷們見面。