台語天后「不拿酬勞」挺白冰冰！　隔10幾年演戲…親曝她私下暖舉

記者黃庠棻／台北報導

女星白冰冰拍攝三立台劇《天知道》除有神明相助，也有好多朋友幫忙，日前在劇中竟看到台語情歌天后龍千玉的身影，顯少跨足戲劇的她在劇中本色演出，飾演龍千玉本人，介紹基隆的觀光景點，白冰冰坦言相當感謝「她完全沒問費用，情義相挺。」

▲龍千玉力挺白冰冰，客串演出三立《天知道》。（圖／長興影視提供）

白冰冰為了感念玄天上帝的庇護，在2023年底斥資約6000萬拍攝《天知道》，但上檔時間卻遲遲未定，日前她特別前往苗栗白沙屯媽祖拜拜，結果一回到家還沒坐下就接到三立電話，確定《天知道》花落三立。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，白冰冰說「今年五月白沙屯媽祖意外轉向衝到南投松柏嶺受天宮，這是粉紅超跑第一次踏入南投，也是松柏嶺受天宮首度破例讓神轎入廟進駐。朋友就說玄天上帝跟媽祖見面了，對我來說更是神蹟不斷。」

▲龍千玉力挺白冰冰，客串演出三立《天知道》。（圖／長興影視提供）

因此，白冰冰在7月前往白沙屯拱天宮拜拜後，日前再次前往還願，在現任苗栗縣長鍾東錦夫人陳美琦、前任苗栗縣長徐耀昌夫人蔡麗卿與白沙屯拱天宮主委洪文華陪同下，在自製的YouTube節目《誠懇逗陣》中介紹白沙屯媽祖文物館，並獲主委贈送琉璃媽祖。深受感動的白冰冰一回家，就把琉璃媽祖與之前收到的白沙屯媽祖粉紅超跑放在一起。

龍千玉表示自己是因中視歌唱比賽簽約，出簽的是中視基本歌星約，曾經演了一年多的戲，也曾在10幾年前客串過民視《親戚不計較》，這次接到好友白冰冰的邀約，她二話不說答應客串「冰冰姊是我的好閨蜜，我們都一樣是基隆人，角色是要介紹基隆觀光，當然義不容辭。」

▲龍千玉力挺白冰冰，客串演出三立《天知道》。（圖／長興影視提供）

為此龍千玉還特別感念白冰冰在她父親告別式上分享爸爸生前點滴，回顧爸爸的一生。因此雖然只是客串，她還自帶化妝師，全程參與，讓白冰冰很感動。

白冰冰表示，龍千玉真的很幫忙「她是基隆人，很開心能對基隆觀光盡一份心力。」不過請來台語天后來幫忙，令人好奇費用多少，白冰冰說「她根本沒有跟我談費用，沒問價錢就來幫忙。一直跟我說不用，但我不佔人便宜，硬是包了個紅包給她。」看到大家對《天知道》的支持，白冰冰感動地說「此刻的我真是幸運，有神有人幫助，感覺幸福滿滿。」