李聖傑養眼出浴照外流！　胸前炸出巨肌陷「走光邊緣」

▲李聖傑將推出籌備13年的「FACE三部曲」最終《FACE III 未來》。（圖／華納音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

李聖傑將推出籌備13年的「FACE三部曲」最終《FACE III 未來》，這張微專輯的首波主打〈複製貼上〉便用輕鬆、復古的Disco Funk曲風呈現科技的反差衝突感，搭配俏皮的歌詞與唱腔，首波MV已在各大平台正式上線，李聖傑更在開頭穿著浴袍，隱約展現運動員出身的精實胸肌，另有同時出現「3個李聖傑」的逗趣畫面。

▲▼李聖傑身穿浴袍洩胸肌。（圖／華納音樂提供）



李聖傑曾為網球選手，身材向來高大、挺拔，但為了〈複製貼上〉開頭與中段短短幾秒鐘的穿著浴袍刷牙、盥洗等畫面，依舊下足苦心，他坦言原本就固定一週去健身房訓練兩次，「拍的時候會比較注重胸推，至少要推23公斤。」而他在MV中有隨著Disco音樂起舞，被問拍攝感覺，難得展現舞技的他自嘲動作老派，「即興演出已經是極限！除了這樣跳，我也不知怎麼呈現啦。」

提到拍攝MV時的小趣事，他表示為了符合「複製貼上」的概念，拍攝過程中有請非常多體態類似的演員穿著同樣的衣服，做同樣的動作，看起來非常有趣，「其中最可愛的是飾演李小龍的演員跟我分享，他得了很多歌唱比賽的冠軍，忘記問他有沒有唱我的歌去比賽。」活潑逗趣的演出讓李聖傑印象非常深刻。

MV的最後大驚喜，畫面裡出現了「3個李聖傑」，分別泡咖啡、看報紙，李聖傑透露如果真的可以有2個分身，他幽默表示會想要請他們準備生活中的大小事，「像是起床的時候先把早餐準備好，該泡的茶泡好，放好泡澡的水，幫我把很多生活的事情都準備好，讓我享受就好。」並表示工作完回家常常都很累，所以特別需要放鬆，但他仍強調〈複製貼上〉這首歌的初衷就是希望大家能活出自我，「不用一定是複製貼上，我希望大家都活得獨特。」

