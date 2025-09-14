9月14日星座運勢／水瓶財運面臨重大損失 天蠍感情更進一步
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座
工作：主動化敵為友
感情：認真看待矛盾
財運：恐將面臨損失
幸運色：米漿色
貴人：水瓶
小人：雙魚
雙子座
工作：留意小人口舌
感情：彼此傾訴心事
財運：人脈即是錢脈
幸運色：葡萄紫
貴人：獅子
小人：巨蟹
天秤座
工作：項目圓滿完成
感情：安撫對方情緒
財運：分析當前優勢
幸運色：薄荷綠
貴人：天蠍
小人：魔羯
【土象星座】
魔羯座
工作：工作親力親為
感情：互相退讓妥協
財運：不再重複消費
幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：金牛
金牛座
工作：維持工作狀態
感情：無視他人挑撥
財運：多加開源節流
幸運色：桃粉色
貴人：魔羯
小人：雙子
處女座
工作：成功解決難題
感情：持真心對彼此
財運：停止當前投資
幸運色：天青色
貴人：射手
小人：牡羊
【水象星座】
巨蟹座
工作：應對游刃有餘
感情：相信自身直覺
財運：審視消費習慣
幸運色：奶茶色
貴人：金牛
小人：獅子
天蠍座
工作：盡量維持禮節
感情：彼此更進一步
財運：花費反覆評估
幸運色：朱砂色
貴人：牡羊
小人：處女
雙魚座
工作：避免參與八卦
感情：參考家人想法
財運：借貸不傷和氣
幸運色：粉紫色
貴人：雙子
小人：天蠍
【火象星座】
牡羊座
工作：順利化敵為友
感情：相處時間減短
財運：收集更多資訊
幸運色：銀白色
貴人：雙魚
小人：水瓶
獅子座
工作：全新拓展業務
感情：彼此認真對待
財運：利潤穩穩進帳
幸運色：稻穀色
貴人：天秤
小人：射手
射手座
工作：採納同伴建議
感情：感情融洽美滿
財運：培福以得財運
幸運色：夏荷色
貴人：處女
小人：天秤
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響