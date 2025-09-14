ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
胡文英辦簽證遭詐1.4萬！
學到4種「懶惰存錢術」
籃籃招牌短髮不見了！
9月14日星座運勢／水瓶財運面臨重大損失　天蠍感情更進一步

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：主動化敵為友

感情：認真看待矛盾

財運：恐將面臨損失

幸運色：米漿色

貴人：水瓶

小人：雙魚

↑ 看其他星座

雙子座

工作：留意小人口舌

感情：彼此傾訴心事

財運：人脈即是錢脈

幸運色：葡萄紫

貴人：獅子

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

天秤座

工作：項目圓滿完成

感情：安撫對方情緒

財運：分析當前優勢

幸運色：薄荷綠

貴人：天蠍

小人：魔羯

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座

工作：工作親力親為

感情：互相退讓妥協

財運：不再重複消費

幸運色：咖啡色

貴人：巨蟹

小人：金牛

↑ 看其他星座

金牛座

工作：維持工作狀態

感情：無視他人挑撥

財運：多加開源節流

幸運色：桃粉色

貴人：魔羯

小人：雙子

↑ 看其他星座

處女座

工作：成功解決難題

感情：持真心對彼此

財運：停止當前投資

幸運色：天青色

貴人：射手

小人：牡羊

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座

工作：應對游刃有餘

感情：相信自身直覺

財運：審視消費習慣

幸運色：奶茶色

貴人：金牛

小人：獅子

↑ 看其他星座

天蠍座

工作：盡量維持禮節

感情：彼此更進一步

財運：花費反覆評估

幸運色：朱砂色

貴人：牡羊

小人：處女

↑ 看其他星座

雙魚座

工作：避免參與八卦

感情：參考家人想法

財運：借貸不傷和氣

幸運色：粉紫色

貴人：雙子

小人：天蠍

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座

工作：順利化敵為友

感情：相處時間減短

財運：收集更多資訊

幸運色：銀白色

貴人：雙魚

小人：水瓶

↑ 看其他星座

獅子座

工作：全新拓展業務

感情：彼此認真對待

財運：利潤穩穩進帳

幸運色：稻穀色

貴人：天秤

小人：射手

↑ 看其他星座

射手座

工作：採納同伴建議

感情：感情融洽美滿

財運：培福以得財運

幸運色：夏荷色

貴人：處女

小人：天秤

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

