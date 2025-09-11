經千錘百鍊確定陳漢典就是對的人！　曾莞婷祝福LuLu：這是世紀新聞

記者張筱涵／綜合報導

LuLu（黃路梓茵）與陳漢典今（11日）閃電宣布結婚喜訊，震撼演藝圈，兩人多年的好交情，最終修成正果，也讓許多圈內好友忍不住送上祝福。女星曾莞婷稍早也在社群曬出與Lulu的合照，長文分享當下心情，滿滿驚訝與喜悅。

▲曾莞婷祝福Lulu。（圖／翻攝自FACEBOOK／曾莞婷）



曾莞婷回憶說：「當時我在台中錄新節目，當你很嚴肅的叫我回飯店打給妳時，我想該不會你懷孕了，太久沒更新資訊，是給我偷偷來了嗎⋯⋯」她坦言，當下腦中閃過各種猜測，沒想到Lulu開口的第一句竟是「我要結婚了」。

對於這突如其來的喜訊，曾莞婷也忍不住笑說：「真心雀躍為妳開心的同時，知道你的另外一半，我整個嚇傻，這是世紀新聞，沒人會把你們湊成一對。」不過她隨即給予真摯的祝福，直言：「我相信你絕對是讓他經歷過千錘百鍊後，確認他就是你今生的伴侶，恭喜我的好妹妹，我相信漢典會給妳幸福。」

▲LuLu和陳漢典結婚獲廣大祝福。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳漢典）



Lulu和陳漢典多年合作無間，今正式從「最佳搭檔」升格成夫妻檔，曾莞婷的反應也道出許多人心聲——驚訝之餘，更期待兩人攜手未來。