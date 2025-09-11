LuLu樂戴婚戒花托甜笑！　陳漢典求婚「眼神全是寵溺」

記者張筱涵／綜合報導

陳漢典與Lulu黃路梓茵今（11日）拋出震撼彈，宣布結婚喜訊！兩人不僅以文字分享喜悅，更釋出一系列「求婚戴戒照」，甜蜜互動根本像在拍偶像劇。

▲LuLu開心戴上陳漢典送的婚戒。（圖／翻攝自Instagram／originalpoping）



照片中，陳漢典手捧紅色戒指盒，滿臉笑意地看著Lulu；Lulu則笑到合不攏嘴，甚至做出小動作搞笑回應，畫面洋溢著兩人專屬的幽默與甜蜜。另一張照片裡，Lulu嘟嘴擺出少女般的嬌羞姿勢，陳漢典則溫柔地把戒指盒舉到她面前，眼神中滿是愛意。

▲陳漢典寵溺地看著戴上婚戒開心的LuLu。（圖／翻攝自Instagram／originalpoping）



在其中一張照片中，兩人笑到前仰後合，手中的戒指盒彷彿成了最幸福的見證。雖然拍得搞笑逗趣，但完全看得出他們的真心與快樂。Lulu和陳漢典在貼文中強調「這次不是節目企劃，我們是真的要結婚了！」更笑說知道大家可能會等反轉，「沒有紅布條、也沒有隱藏攝影機」，並開放粉絲留言祝福。