快訊／Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：開心找到最有默契地彼此

藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典今日（11日）拋下震撼彈，在社群平台公開宣布「我們兩個是真的要結婚了！」讓外界驚喜又錯愕。兩人強調這並非節目效果或整人大企劃，而是認真做出的重大決定，並笑說：「雖然看起來真的很像整人大爆笑，但人生就是這樣，you never know~」

▲LuLu和陳漢典宣布結婚。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳漢典）



從兩人曝光的照片中可見，Lulu身穿白色蕾絲紗裙，搭配牛仔背心，頭上點綴珍珠頭箍，充滿俏皮氣息；陳漢典則穿著白襯衫與牛仔褲，與她一同坐在樓梯間，兩人不時對視大笑、搞怪比手勢，畫面宛如青春偶像劇般甜蜜自然。

Lulu與陳漢典在貼文中回憶，憲哥（吳宗憲）曾說過「搭檔之間比信任更重要的是默契」，如今兩人都覺得自己找到了人生中「最有默契的那一位」，決定攜手共度未來每一個快樂又爆笑的日子。他們也打趣地提醒粉絲：「文字讀到這邊你們還在等反轉？沒有了～沒有紅布條要拉出來～也沒有隱藏式攝影機～」

▲LuLu和陳漢典說不是騙人的。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳漢典）

