金鐘國閃婚被爆「斷開18年緣分」簽給GD公司　經紀人：看新聞才知

記者吳睿慈／綜合報導

南韓歌手金鐘國日前剛迎來結婚喜事，10日就被韓媒爆出簽給「GD公司」Galaxy Corporation，不過，他身為TURBO JK Company公司創設元老，甚至與公司理事兼經紀人金甲鎮合作了18年，如今傳出兩人分道揚鑣，且金甲鎮11日接受韓媒採訪表示「看到新聞才知道」，引起外界關心。

▲金鐘國剛迎來喜訊，卻爆出斷開18年經紀人。（圖／翻攝自金鐘國IG）



金鐘國10日宣布簽給Galaxy Corporation，成為公司旗下繼GD、宋康昊之後的第三位藝人，承諾將籌備出道30周年專輯與紀念演唱會。只是尷尬的是，他與經紀人金甲鎮情份長達18年，隨著他加入新公司，卻爆出兩人18年因緣劃下句點。

不僅如此，有傳金甲鎮已經從TURBO JK Company獨立出來，並加入K-TIGERS公司，但他接受韓媒採訪正面回應「有奇怪的新聞刊出，我確實是獨立了，但只有去了K-TIGERS公司15天，然後另外參與RAINBOW18的製作」。

▲金甲鎮與金鐘國合作18年，但坦言不知情對方已經簽給GD公司。（圖／翻攝自金甲鎮IG）



針對與金鐘國的合作，金甲鎮表示還在擬定專屬經紀人的企劃，但因為金鐘國近期因為工作人在海外，他沒有同步接收到加入Galaxy Corporation的訊息，承認是「看了新聞才知道」，會進一步再與金鐘國討論合作方式。