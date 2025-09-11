好哇賽！「上車舞」男主播99％撞臉Joeman　釣出本尊親留言

記者田暐瑋／綜合報導

大陸抖音近來掀起「上車舞」風潮，紅到台灣後，許多網紅也都陸續翻拍，如今不只女團，多名外型亮眼的男主播也跟上這次風潮，其中一人因外貌神似台灣百萬YouTuber「九妹」Joeman而成為焦點，引發大量討論，Joeman本人得知後也幽默回應。

▲大陸團舞男主播撞臉Joeman。（圖／翻攝自Threads）

在這場直播中，一名男主播五官深邃，被台灣網友認出神似Joeman，立刻引爆討論話題，「敲碗本尊畫一下這個妝容+髮型，歐買尬太像了吧」、「九妹寶寶 上車囉」、「喜歡九妹的小姐姐來這上車」，沒想到這則貼文竟釣出本尊回應：「我真是多才多藝！」逗笑大批粉絲。

▲大陸團舞男主播撞臉Joeman。（圖／翻攝自Threads）



事實上，抖音的「團播」形式目前在大陸備受歡迎，直播主們透過固定的舞蹈和旋律表演吸引觀眾目光，並以「喊名字互動」來吸引網友付費，其中又以「SK月亮湖217」、「EUREKA」兩團深受網友喜愛，不少台灣網友也到直播間刷起名字，甚至有「國昌哥哥、文哲哥哥、清德哥哥」等政治人物名字，令直播主嚇得急喊停，不過抖音平台官方也注意到此現象，發出了禁播公告。

綜合陸媒報導，抖音官方更新公告指出，「不規範團播玩法」類違規案例，禁止通過唱唸改編等形式，在直播間口播展示用戶暱稱／手機尾號等個人信息＋旁白描述的誘導打賞行為，如「上車舞」、「電話舞」、「坐坐舞」等內容。

▲陸抖上車舞以後恐看不到了。（圖／翻攝自抖音、小紅書）

