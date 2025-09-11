死侍女兒也瘋狂！《Baby Shark》破百億點擊世界紀錄　碰碰狐登上大銀幕

記者蕭采薇／台北報導

還記得破百億點擊神曲《Baby Shark》以及擁有無數經典兒歌的「碰碰狐」系列嗎？這隻戴著一頂金色皇冠的粉紅色小狐狸，如今又要與可愛活潑的小男孩「貝貝彬」共同展開一場尋找鯊魚寶寶的冒險旅程，如今登上大銀幕。全片不只有11首包括《Baby Shark》的洗腦兒歌輕鬆跟唱，更會出現超人氣暴龍、夢幻獨角獸等角色集結齊聚「碰碰狐宇宙」，讓大人、小孩都看得開心享受。

▲碰碰狐將與貝貝彬，展開一場尋找鯊魚寶寶的冒險旅程。（圖／甲上提供）

超夯神曲《Baby Shark》10年前因可愛動畫造型、簡單洗腦的歌詞及容易上手的舞蹈動作，迅速在全球爆紅，至今已創下世界紀錄破百億點擊，就連「死侍」萊恩雷諾斯都曾在受訪時表示當時1歲女兒也是粉絲，「她超癡迷Baby Shark，播放一整天，而且是每一天！」

今年適逢《鯊魚寶寶Baby Shark》十周年，碰碰狐系列影片目前也已累積高達7500億次觀看次數，這部「碰碰狐」系列首部電影《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》日前在南韓上映，票房熱賣破百萬美金，成為南韓今年暑假最賣座的動畫電影之一，證明該作數年來魅力歷久不衰。

▲《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》將呈現11首洗腦兒歌。（圖／甲上提供）

《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》將以中文配音、英文歌唱的方式經典呈現，11首洗腦兒歌包括《Baby Shark》經典曲目和有趣新歌輕鬆跟唱！歡迎家長帶著小孩們一起進戲院唱跳享受。



《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》劇情描述貝貝彬遭遇史上最大危機！在一個深夜裡，貝貝彬突然神秘失蹤，竟是因為在玩躲貓貓時，被吸進了平板電腦裡！在奇幻又繽紛的碰碰狐世界中，貝貝彬展開了一場尋找鯊魚寶寶的冒險旅程。

▲「兒童界人氣巨星」貝貝彬全新奇幻冒險首登大銀。（圖／甲上提供）

這是一個結合2D與3D動畫打造的奇幻國度，有著可愛恐龍、奔馳賽車、魔法獨角獸與無數令人驚喜的角色！而在現實世界中，著急的哥哥布羅迪和姊姊寶拉只能求助碰碰狐：「拜託，幫我們在爸爸醒來前找到貝貝彬！」但平板的電量正在快速耗盡，他們能及時帶回貝貝彬嗎？一場充滿奇幻與驚奇的大冒險即將展開。《碰碰狐和貝貝彬歡唱電影：奇幻世界大冒險》將於10月9日在台歡樂上映。