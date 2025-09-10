《人選之人》阿公「車站等孫女」逼哭網　林義雄過世…王淨不捨發聲

記者黃庠棻／台北報導

資深藝人林義雄（本名林正雄）傳出在昨（9）日過世，享耆壽90歲，他曾獲第55屆電視金鐘獎終身貢獻獎，在2023年於Netflix播出的《人選之人-造浪者》中飾演王淨的阿公，至今都讓人印象深刻。對此，王淨收到林義雄過世的噩耗也做出回應。

▲資深演員林義雄傳出過世噩耗。（圖／攝影中心攝）

《人選之人-造浪者》中，王淨飾演的亞靜因為與戴立忍的不倫戀曝光，選擇返回到家鄉休養，一回到故鄉的王淨，在車站看到阿公坐在椅子上等自己，祖孫兩人對視，阿公滿眼都是對孫女的心疼，然後祖孫擁抱，不用一句台詞，就足以感動人心，讓觀眾對這一幕印象深刻，並且爆哭不已。

▲《人選之人-造浪者》林義雄飾演王淨的阿公 。（圖／翻攝Netflix）

隨著林義雄過世消息傳出，王淨也透過經紀公司表達不捨的心情，回應《ETtoday星光雲》，表示「雖然合作的時間不長，但阿公真的是非常專業又溫柔的前輩⋯謝謝阿公留給大家的表演，一路好走，願家屬節哀」。

▲王淨不捨發聲 。（圖／翻攝Netflix）

據了解，林義雄的告別式將於10月2日在二殯、台北市博愛館（景行廳一樓-至忠二廳）舉行。他在2010年時曾因心肌梗塞，動了心臟手術裝6根支架，因此息影3年。

▲資深演員林義雄傳出過世噩耗。（圖／攝影中心攝）

而林義雄在獲得第55屆電視金鐘獎終身貢獻獎當時，曾在訪問中提到新冠肺炎疫情嚴重時期，在家收到疫苗接種通知會相當害怕，尤其自己還有心臟方面的問題，當下內心相當掙扎，直呼「打了可能會死但不打也會死。」後來在大嫂勸說下前往，好在打完第一劑後沒有任何不適感。