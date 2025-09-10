跟江祖平合作三立《天之驕女》　王宇婕曝私下關心對話「狀況不好」

記者黃庠棻／台北報導

女星江祖平踢爆三立資深副總龔美富的兒子龔益霆涉嫌性侵，後續才間接承認自己是受害者，事件曝光後掀起關注，龔美富已請辭三立資深副總一職，電視台也委任律師全面調查相關性平事件。過去，曾與江祖平有過合作的王宇婕今（10）日出席活動時也被問及此事。

▲江祖平。（圖／翻攝自臉書）

王宇婕過去曾演過多部三立八點檔，包含《甘味人生》、《炮仔聲》、《一家團圓》等，先前曾與江祖平一起拍過《天之驕女》，只是故事線不太一樣，沒有太多交集，但私底下見到面都會覺得對方是個女中豪傑，坦言自己有透過新聞關心對方，但因為不是當事人，希望尊重對方，不想發表太多立場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王宇婕私下有關心江祖平。（圖／記者林敬旻攝）

談及過去在三立拍戲的經驗，王宇婕坦言自己沒有遇過江祖平的前男友龔益霆，倒是遇過男方的父親，也是三立電視台前資深副總龔美富，當時拍戲時龔美富還是導播，直言「當時過程都滿好的」，也表示自己出道以來沒有碰上任何不好或不公的事情。

▲王宇婕私下有關心江祖平。（圖／記者林敬旻攝）

此外，王宇婕也透露自己在江祖平發生「燙傷事件」後，有多次傳訊息關心對方，因為自己也有燙傷經驗，所以貼了許處理傷口的方法，對方也有給予回應，還表示「狀況不好」。後續爆發性侵事件，王宇婕便選擇不再打擾，認為「覺得這個時候不想造成她更多的壓力，希望她好好的，真的不想在這個時候消費她，希望法律還她公道跟結果」。

▲王宇婕私下有關心江祖平。（圖／記者林敬旻攝）