潘若迪陪沈玉琳抗癌「從未曝光病情」　她大讚：真男人

藝人沈玉琳今年7月底傳出身體不適，緊急住進台北內湖三軍總醫院，後來證實罹患白血病（俗稱血癌），目前正在積極治療當中。為此，資深媒體人呂文婉最近上節目分享，沈玉琳的好友潘若迪從未曝光對方的病情，讓她忍不住大讚：「真男人！」

▲潘若迪（圖左）、沈玉琳有著好交情。（圖／翻攝自Facebook／沈玉琳的御琳軍）

呂文婉最近上節目《娛樂頭版頭》分享一段關於沈玉琳、潘若迪兄弟情的感人內幕。她表示，外界都知道沈玉琳和潘若迪交情好，而在沈玉琳第一時間出狀況時，潘若迪都陪在身邊，包含陪他急診各方面。她坦言，當時潘若迪可說是唯一的資訊出口，但令人佩服的是，潘若迪對外口風非常緊，完全沒有透露好友的任何病情，展現極高的義氣。

▲潘若迪從未曝光沈玉琳病情。（圖／翻攝自YouTube／JET娛樂頻）

為了佐證潘若迪的守口如瓶，呂文婉分享一段自己與另一位藝人馬力歐的對話。她透露，在沈玉琳傳出生病的隔天，她與馬力歐一起錄影，並在搭車途中隨口問了對方：「潘老師有沒有跟你提起玉琳哥現在的狀況？」沒想到，馬力歐竟表示完全一個字都沒有，證明潘若迪對於好友的病情，保密到家，就連最親近的兄弟們，也未曾透露口風。

▲呂文婉曝潘若迪暖舉。（圖／翻攝自YouTube／JET娛樂頻）

在聽完了馬力歐的轉述後，呂文婉也對潘若迪的為人，給予極高的評價。她認為這整起事件，足以看出「潘老師真的是一個很暖、很挺朋友，很知道分寸的一個好朋友」，並盛讚他是真男人。

▲呂文婉讚潘若迪真男人。（圖／翻攝自YouTube／JET娛樂頻）