連晨翔遭背叛認「有陰影」：不會掏心掏肺　演完新戲個性變了！

記者黃庠棻／台北報導

TVBS原創劇集《舊金山美容院》本週釋出最新預告，連晨翔在職場上遭信任的學長陷害，一度失業在家，之後結識握有真相的章廣辰，兩人決定攜手逆轉危機。對於詮釋人生經歷高低起伏卻很豁達的江之浩，連晨翔透露「之浩給我滿滿的能量，讓我學習怎麼跟別人打成一片。」

▲《舊金山美容院》將在10月19日開播。（圖／TVBS提供）



劇中，江之浩（連晨翔飾）滿腔熱血在連鎖早餐集團上班，他以無限創意引起公司高層注意，卻也為自己帶來危機。原本喊「自己人」的學長鄧惟康（楊銘威飾）暗中動手腳，讓江之浩背黑鍋，因傷害公司商譽而失業。突然出現的鄧惟宇（章廣辰飾），聲稱自己握有當年真相的證據，江之浩因此重燃鬥志，開始著手逆襲、討回公道的計畫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《舊金山美容院》將在10月19日開播。（圖／TVBS提供）



連晨翔提到劇中之浩遭信任的人背叛，現實生活中也有類似經歷，他說「以前別人對我好三分，我會回七分，但受傷一次後有陰影，不會對每個人都掏心掏肺。」但認為跌倒一次也是種經驗。

▲《舊金山美容院》將在10月19日開播。（圖／TVBS提供）

而聊起角色帶來的影響，連晨翔坦言自己平常是偏內向的I人，但江之浩積極又外向，在拍攝時能量被帶動「因為江之浩很E，會跟所有人打成一片。我也學習到不去預設別人是什麼樣子，不要只用一句話認識一個人，而是透過實際相處去判斷。」



戲裡江之浩會用料理紓壓或透過下廚安慰身邊的朋友，連晨翔笑說「我也是靠吃啊！另一個會靠運動排解壓力。」曾經在心情低落時，打了一百顆棒球，自爆「其實不是打到暢快，是打了兩小時，打到手痛，但真的很紓壓。」

▲《舊金山美容院》將在10月19日開播。（圖／TVBS提供）

《舊金山美容院》透過連晨翔、章廣辰兩位年輕人力拼翻身的歷程，引發一連串的考驗與抉擇，讓觀眾在追劇之餘，也能從中找到屬於自己的感動與思考。該劇將在10月19日起，每週日晚間8點，TVBS 42頻道首播、晚間10點Netflix以及晚間11點在中華電信ＭＯＤ、Hami Video影劇館+同日播出。中視也將在12月播出。