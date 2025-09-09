李多慧哭了！悲傷喊話母「乾脆住在台灣吧」　分別畫面惹網心疼

記者孟育民／台北報導

韓職啦啦隊女神李多慧擁有甜美外型，來台發展2年的她，今年正式簽下租屋長約，更喊話：「我可不可以一輩子住在這裡？」雖然她如今在台灣事業扶搖直上，幾乎很少回韓國，但難免還是會有相思之情，稍早就在社群曬出與媽媽分別畫面，落淚說：「我才25歲，還是會覺得跟媽媽分開很難過，媽媽我們就乾脆住在台灣吧！」讓粉絲看完直呼心疼。

▲▼李多慧和媽媽分別哭了 。（圖／翻攝自李多慧Threads）

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，李多慧和媽媽感情超好，日前在母親節就曬出母女合照，並附上愛心說：「母親節快樂！ 雖然我人在台灣，不能常常見到媽媽， 但我的心永遠和妳在一起，媽媽我真的好愛妳 ! 」今年受訪時，她更提及在追韓劇《苦盡柑來遇見你》，被親情劇情觸動，直接打電話給爸媽哭訴。

▲李多慧和媽媽感情超好 。（圖／翻攝自李多慧Threads）

而李多慧一沒工作就會回到韓國陪伴家人，名符其實是個孝女，她甚至幫父母辦了一張信用卡，額度高達台幣50萬。被問到家人刷卡有需要先問她嗎？她霸氣回答：「不用！」認為父母不會亂花錢，但如果真的有想買的東西也可以直接買。