「暗黑IU」日本AV出道了！首部作品激戰4男優　羞讚他：讓人忍不住

記者孟育民／台北報導

從 SWAG 素人女優海選脫穎而出的「暗黑IU」艾悠，終於正式進軍日本，她在社群平台發文官宣：「出道作《世界的美少女》（番號 WSA-002）將於9月27日在SWAG與日本FANZA 同步販售，請大家多多指教。」貼文一出，粉絲紛紛留言支持：「悠悠加油」、「太厲害了啦，還說日文」。

▲「暗黑IU」艾悠日本出道作品曝光 。（圖／SWAG提供）

艾悠受訪時自曝，拍攝時必須用日文講出「好舒服」等挑逗台詞，因為日文不太流利，讓她對戲時害羞到不行，「雖然有人教我，但怪腔怪調連我自己都想笑。」

談到四位共演的男優，艾悠大方點名「溫柔系」男友千歲小梅最讓她印象深刻，「他的表情有一種可愛無辜感，會讓人忍不住想多鬧他。」一句俏皮回應，瞬間讓粉絲腦補兩人對戲時的曖昧火花。

▲艾悠回想拍攝時光。（圖／SWAG提供）



艾悠是 SWAG 首屆「素人女優海選」的冠軍，甜美自然的氣質讓她被粉絲封為「暗黑 IU」。這次日本出道作《世界的美少女》由「AV 鬼才」SAMOARI 執導，象徵她正式踏入日本市場。她也感性直言：「這是人生中重要的里程碑，能在喜歡的舞台上盡情表演，我覺得自己好幸運。」