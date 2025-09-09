洪佩瑜狠斷20公分長髮！　罕見曝全新造型…揭曉年底喜訊

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌手洪佩瑜憑首專《明室》與電影《本日公休》主題曲〈同款〉橫掃金曲、金馬，終於在2025年底一次解鎖二專與大型演唱會，除了宣布第二張個人專輯即將發行，更將於12月6日首度站上台北流行音樂中心開唱。今日搶先釋出新歌〈不佔地方〉，用纖細嗓音唱出極暗與光亮並存的渺小渴望。

▲洪佩瑜推出新歌〈不佔地方〉。（圖／何樂音樂提供）

〈不佔地方〉由馬來西亞創作組合Beverly Rachel Matujal與Phoebe Tsen譜曲，歌詞則交由詞人小寒操刀，再度擦出心動火花。歌曲橫跨13度音域，從壓抑到釋放層層推進，洪佩瑜坦言副歌轉折最難駕馭，製作人陳建騏也數度被歌詞擊中，直呼「每聽一次都被觸動」。

此外，她更狠砍20公分長髮，並嘗試漂染淺咖啡色的新造型，笑說：「活了34年在短短的一、兩個月內對頭髮做了有點激烈的事，雖然對頭皮跟頭髮很抱歉，但也因此體驗到過去從來沒有感受，接下來就要來好好的養髮了！」單曲封面則捕捉她與友人四肢交錯的瞬間，展現既開闊又保有距離的親密感，她分享：「真正的親暱不一定靠得很近，末梢的觸碰也能是最純粹的勇氣。」

▲洪佩瑜換了新髮型。（圖／何樂音樂提供）

MV則由日本導演中澤太掌鏡，呈現一個受傷靈魂逐步被療癒的過程，洪佩瑜化身「悼念者」接住眾人情感。她年底將首度挑戰北流，從Legacy千人場一路唱到大五倍場館，直呼：「還在想像會是什麼狀況。」但承諾會用同樣能量迎戰每場舞台，與歌迷共同實驗更多可能性。