楊丞琳隔20年宣告重生！　難掩情緒突哽咽吐「真實心聲」

楊丞琳以首張個人專輯《曖昧》發行20周年為契機，推出同名經典作品〈曖昧〉的全新重置版〈曖昧2025Version〉，相隔20年再次站上錄音室，面對這首「刻進DNA」的歌，楊丞琳坦言：「一開始很怕，怕辜負經典。因為一直在唱live，所以很久沒有聽過它原本的樣子了。」但真正進入錄音環節，她卻發現20年的人生歷練，早已把當年的「曖昧」釀成了更通透的「釋然」。

她透露，錄音時曾因第一句的哽咽而暫停「唱到『曖昧讓人受盡委屈』，突然就紅了眼眶。」但她很快調整狀態：「這首歌不該有『遺憾』的情緒，它該是『釋然』的狀態。」為了讓情感更自然，她在最後挑選錄製版本的時候，選擇的都是「一氣呵成」地錄製完整句子，而非拼接零散的「完美音符」。



此次〈曖昧2025Version〉的編曲由吉他手出身的陳君豪操刀Ｋ，兩人最初都背負著「怕搞砸經典」的壓力，但楊丞琳的一句話打消了顧慮：「我們不是要和2005年的〈曖昧〉比較，而是要創造屬於2025年的〈曖昧〉。」



楊丞琳建議陳君豪可以大膽摒棄原版的鋼琴主軸，轉而以吉他為基底，用溫暖的撥弦勾勒出「時光沉澱」的質感，吉他的音色更有「故事感」，像在訴說20年的光陰故事。而楊丞琳在聆聽原版音源時更感慨：「即便是同一個人唱這首歌，20年前的我，現在不可能再複製了。就算刻意模仿，也唱不出當年的青澀——時間早就幫我『重置』了。」