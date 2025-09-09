費玉清引退6年…突為品牌獻聲了　經紀人親曝復出可能性

記者蔡琛儀／台北報導

「小哥」費玉清在2019年正式宣佈引退，此後除了公益、送給藝人朋友的花籃，幾乎銷聲匿跡，近況成謎。今年他的好友江蕙封麥十年復出開唱，不少歌迷也相當期望他能夠將美聲帶回到舞台。

▲ 費玉清引退6年，許多歌迷都相當思念他。（圖／寬宏提供）

近日知名速食品牌以他的〈晚安曲〉為靈感推出新活動，希望帶動全民早睡風潮。對此，他的代理公司「寬宏藝術」回應，這段音源取自費玉清告別演唱會最終場的現場演唱，是他舞台人生的最後謝幕，是無數人心中的永恆記憶，更是唯一保存下來的珍貴檔案，具有無可取代的紀念價值。

[廣告]請繼續往下閱讀...

寬宏藝術表示，雖然費玉清已正式退休，但他的音樂仍是華語樂壇的重要資產，陪伴無數人度過美好時光。這次早餐廣告選用〈晚安曲〉正因其溫暖與療癒感，能傳遞品牌希望帶給大眾的安心與幸福感。經典音樂不會因演唱者退休而被遺忘，反而能在不同時代持續發揮影響力，彰顯音樂的永恆價值。

除了感謝費玉清先生過去為樂壇帶來的美好作品，也相信好的音樂應該被傳承與分享。此次廣告完整保留了費玉清獨特的音色與情感，成功將歌聲、情感與品牌形象呼應，「希望透過廣告的傳播，讓新一代聽眾也能感受到同樣的溫暖，這正是音樂的力量，也是我們同意授權的初衷。」但是否有復出可能，費玉清經紀人則表示：「不會，謝謝。」