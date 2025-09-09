家寧大義滅親提告生母！律師3聲明曝光　硬起來維護公司權益

記者孟育民／台北報導

YouTuber家寧昨日（8）更新影片，再次強調自己沒有違法，並表示已拿到公司帳本，未來會查清過去帳目，釐清真相。她更以群海監察人身份向法院提出刑事附帶民事訴訟，確保公司的權益能夠受到保護，將大義滅親提告生母曾淑惠，「目前案件法院還在審理中，基於無罪推定原則，被告最終是否需要對公司負民事上的損害賠償責任，還需等待法院認定。」如今完整3點律師聲明曝光！

▲家寧提告生母曾淑惠，律師聲明曝光 。（圖／翻攝自家寧IG）

家寧表示過去幾年對公司帳目無法完全掌握，全在媽媽手中，也被檢方證實此事，「由於案件起訴後，我取得法院的閱卷資料，也才終於取得公司完整的帳目。」她表示接下來會查詢公司的完整金流，以釐清過去公司的帳務狀況，「希望網友跟媒體可以基於事實跟理性，不要把我沒做的事情加在我身上。」

她強調，檢方已經查核了名下帳戶和金流，認定沒有違法的行為，「我所花的每分錢都是我工作賺來的，完全合法，也沒侵佔任何人！」

家寧發出律師聲明：

一、本人現為群海娛樂股份有限公司（下稱「群海公司」）監察人，針對臺灣新北地方法院審理中之刑事案件，本人已於 114 年 9 月 6 日依公司法第 213 條及第 214 條第 1 項規定，委任律師向群海公司負責人提起刑事附帶民事訴訟。

二、由於上開刑事案件目前仍在法院審理中，基於無罪推定原則，被告最終是否須對群海公司負損害賠償責任，尚待法院認定。惟為免民事請求權罹於時效，本人決定先行提起附帶民事訴訟，以履行監察人依公司法應盡之職責。

三、未來本人將持續以監察人身分，維護公司權益。亦懇請各界對於本案能基於客觀事實為理性評論，並避免散播未經查證之不實資訊，以免觸法。」

理鴻法律事務所

郭柏鴻律師

