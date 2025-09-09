Andy喊話家寧「張小姐終於想通了」　曬律師函：提告就不要放水！

記者陳芊秀／綜合報導

YouTuber家寧昨日（8）更新影片，再次強調自己沒有違法，並表示已拿到公司帳本，未來會查清過去帳目，釐清真相。Andy今日（9）透過限動回應：「張小姐終於想通了。」

▲家寧拿到帳本，Andy最新發聲。（圖／翻攝自IG）

Andy透過限動貼出律師函，並寫下「我在今年8月8日，就請律師通知群海公司一名義上的監察人張小姐，她理應代表公司提起刑事與民事訴訟。時隔一個月，張小姐終於想通了，是該履行監察人的職責。也希望張小姐之前選擇切割，現在提告了，就該執行到底，不要放水，最後不了了之。」

▲Andy喊話家寧「張小姐終於想通了」。（圖／翻攝自IG）

家寧目前以群海公司監察人身份，向法院提出刑事附帶民事訴訟，確保公司的權益能夠受到保護，「目前案件法院還在審理中，基於無罪推定原則，被告最終是否需要對公司負民事上的損害賠償責任，還需等待法院認定。」而她在影片中解釋，過去對公司帳目無法完全掌握，檢方也證實此事，因為案件起訴，她取得法院閱卷資料，終於取得公司完整帳目，並表示接下來會查詢公司的完整金流，以釐清過去公司的帳務狀況，「希望網友跟媒體可以基於事實跟理性，不要把我沒做的事情加在我身上。」

