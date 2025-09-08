張國榮22年前墜樓案反轉？「死前1小時激動對話」曝光　向太愧疚揭內幕

記者田暐瑋／綜合報導

香港巨星張國榮在2003年愚人節逝世，至今已經22年，外傳是罹患憂鬱症，向太（陳嵐）近日透露首度披露張國榮離世前的細節，死前1小時曾情緒激動地致電向太，否認有憂鬱症，這項爆料在網路上引發熱烈討論，也讓塵封20多年的往事再度成為焦點。

向太表示，2003年4月1日張國榮離世前約1小時，曾接到張國榮電話，對方情緒激動地否認患有抑鬱症，希望召開記者會澄清，並強調「自己很清醒」，怎料電話掛斷後不久，張國榮就從飯店墜樓身亡，向太因此自責未及時促成記者會，內疚22年。

▲向太曝光和張國榮最後對話。（圖／翻攝自微博）



不過這番說詞引來外界質疑，由於張國榮的姊姊身為醫學專業人士，此前多次公開表示張國榮確實患有生理性憂鬱症，生前出現手抖、失眠、胃酸逆流等症狀，需要長期服藥治療，都是憂鬱症的典型表現。此外，在張國榮的遺書中，第一句就明確提到了「depression」（憂鬱症），並特別感謝其主治醫生的照顧，這些都與向太的說法形成明顯對比。

這起事件在社群媒體上引發廣泛討論，許多網友質疑向太時隔22年才揭露此事，可能是在消費逝者，也有人呼籲應該停止揣測死因，而張國榮生前的摯愛唐鶴德多年來始終保持低調，僅在每年忌日發文悼念，曾在2003年受訪時簡短表示：「從我的角度看，他確實有憂鬱症。」張國榮的經紀人陳淑芬也曾透露，在他生命最後時刻，曾打電話給她說：「淑芬，你來接我一下。」當陳淑芬趕到現場時，意外已經發生，悲痛用衣服覆蓋張國榮的遺體，保留他最後的尊嚴。

