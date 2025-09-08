林柏宏被瘋傳要拍陸劇了！女主角迪麗熱巴…演福建男人開機日曝光

記者陳芊秀／綜合報導

男星林柏宏8日被傳即將要接演陸劇《雖然不能同時擁有一切》，該劇女主角是迪麗熱巴。他過去曾演過陸劇《小女花不棄》、《來到你的世界》，近年活躍戲劇電影，最新主演電影《96分鐘》正在上映中。

▲林柏宏傳要拍陸劇。（圖／翻攝自微博）

據陸網瘋傳消息，大陸串流平台愛奇藝正在籌備迷你劇《雖然不能同時擁有一切》，作品改編自日本直木獎作家山本文緒的小說《藍，或另一種藍》，描述都會女性重啟人生的奇幻故事。迪麗熱巴挑戰一人分飾兩角，一個是都市上班族女性A，另一個是小鎮家庭主婦B，其他男性選角傳出林柏宏飾演「福建男人」、常華森飾演「小奶狗」，還有嚴屹寬飾演「上海男人」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大陸預計開拍迷你劇《雖然不能同時擁有一切》，改編自日本小說，女主角是迪麗熱巴。（圖／翻攝自微博）

▲常華森、嚴屹寬也在網傳選角名單當中。（圖／翻攝自微博）



根據故事簡介，都市白領A女與家庭主婦B女將與3個男人有感情糾葛。一個是B女的丈夫，外表斯文卻是家暴男；一個是誤把家庭主婦B女認成白領A女的95後富二代，相處過程中對B女情根深種。第三個男人與A女曖昧情愫升溫。

▲網傳迪麗熱巴要演6集迷你劇，9月開拍。（圖／翻攝自微博）