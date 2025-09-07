雪碧驚爆遭性侵！噁男霸王硬上弓「說不要就是要」　她認：無奈變情侶

記者孟育民／台北報導

女星江祖平近日具名指控三立電視資深副總龔美富之子龔益霆，涉嫌下藥性侵、偷拍等惡行，更坦言自己就是受害者，引發社會廣泛關注，也讓me too議題再度掀起討論。對此「情色教主」雪碧（方祺媛）有感而發，自爆也曾收到一名追求男子邀約，她傻傻赴約，最後被霸王硬上弓，「去不代表我們有要接受你的追求，而霸王硬上鉤，女生不願意，這就是性侵！」雖然後來兩人因此交往，但她回想起來，認為自己當時就是被性侵了。

▲雪碧自爆昔日遭性侵往事。（圖／翻攝自Facebook／方祺媛雪碧）

因為江祖平事件，讓雪碧回想起過去不愉快的往事，「以前有幾個男生追我，那些人都把我騙去家裡，聽他彈鋼琴、看家裡裝潢，去他家陪他喝一杯，最後也是對我做了一些很無禮的事情，架住我的、亂親啊，把門鎖鎖住的。」更驚爆曾被一位男生硬上，「有一個無微不至，當下也沒有想準備好要跟他在一起，可是他說他生病了，叫我去他家照顧他，我也懵懵懂懂過去了，結果在他房間他力氣就變大了，我也一直說不要，可是男生力氣那麼大，就被得逞了，他說女生說不要就是要，這是什麼鳥心態，不要還會用踢的嗎？」

▲雪碧公開過去不愉快的往事。（圖／翻攝自Facebook／方祺媛雪碧）

由於被迫無奈跟無知，雪碧坦承最後有答應對方追求，更對此男有斯德哥爾摩症候群，對加害者產生情感，「事情讓我不得不去接受，由無奈轉成接受，雖然之後真的變成情侶，最後清醒了還是選擇分手！可是我對於這種行為是不能苟同，女生說的不要就是不要，不是撒嬌曖昧的不要！希望女生都可以好好保護自己，也希望男生尊重女生想法！」她再次呼籲大家，「去不代表我們有要接受你的追求，而霸王硬上鉤，女生不願意，這就是性侵！」

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。