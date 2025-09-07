徐若瑄大阪萬博開唱！　嗨唱歐陽菲菲成名曲致敬

▲徐若瑄受邀大阪萬博演出。（圖／威威巖提供）



記者翁子涵／台北報導

日本大阪的萬國博覽會策劃一系列關西萬博「大阪週～秋～」活動，今（7日）舉辦音樂喜劇祭演出，集合了包括米希亞及多位日本著名歌手和藝人共襄盛舉，Vivian徐若瑄更成為唯一一位受邀的華人表演嘉賓，她選唱與大阪市相關且是旅日華人歌手歐陽菲菲成名曲《雨中徘徊》(日文曲名：雨の御堂筋)，以中日文交錯的方式致敬前輩，現場吸引超過上萬人觀賞共鳴，氣氛熱鬧又溫馨。

▲▼淺田美代子(左起)、徐若瑄、MISIA。（圖／威威巖提供）



徐若瑄特別選了smiling face的洋裝配over size大西裝外套，加上帥氣的靴子、走隨性搖滾風，在34度高溫下Vivian頂著延續黑色餅乾的丸子頭出場，經典又創新的在群眾歡呼下現身，V笑著說：「是改良後長大成熟版的丸子頭！」

與今年萬博特別有緣的Vivian，在開幕時就曾擔任TECH WORLD館的大使，這次又受邀演出這麼特別的音樂喜劇祭，Vivian表示：「覺得自己這次是以歌手身份來到關西萬博會很開心，可以把音樂和綜藝喜趣結合，透過音樂把歡樂帶給大家，藉此也見到了好久不見的前輩們！」

而音樂祭當天挑樑主持的更是今年已經70歲的日本長青級前輩明石家秋刀魚，多年沒見的秋刀魚送上一頂棒球帽給 Vivian ，讓最愛戴棒球帽的Vivian很驚喜！同場還有淺田美代子、和田現子等資深前輩、流行團體Little Glee Monster、Rockon Social Club獻唱、更囊括多位綜藝界泰斗同台。毫無冷場的在最後邊大合唱邊乘坐遊園車繞場，近距離和觀眾互動，圓滿結束這場特別演出。

