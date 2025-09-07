龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網！　喊話：兒子該出來面對了吧

記者孟育民／台北報導

女星江祖平近日具名指控三立電視資深副總龔美富之子龔益霆，涉嫌下藥性侵、偷拍等惡行，更坦言自己就是受害者，事件引發社會廣泛關注。隨著輿論擴大，稍早龔美富親自發聲，證實已請辭副總一職以示負責，並向三立電視台、社會大眾道歉，「身為人父，我無可推卸責任，必須勇敢面對犬子所引發的一切。」然而聲明中卻隻字未提江祖平，也引發網友怒火，痛批：「應該要向江小姐道歉吧」、「兒子該出來面對了吧」、「兒子做事竟要爸爸道歉」。

▲江祖平指控龔益霆，爸爸龔美富證實已請職。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）

稍早，龔美富證實請辭副總一職，並表示愧對過去三立的恩情，對兒子所捲入的風波向社會大眾道歉，表示目前已委託律師，一切交給司法還原真相，「身為三立電視的資深員工，我深知一路以來的栽培與信任得來不易，如今卻因此事波及公司，實在愧對這份恩情。我已自請離職，以示負責，並向一路扶持我的老東家三立電視，致上最誠摯的歉意與感謝。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而龔益霆至今未道歉，僅爆出和江祖平交往一事，更指稱對方都是片面之詞與不實指控，「我感到很抱歉，個人的私人感情問題處理不當，是我應該面對的，我坦然面對。」

▲龔益霆目前尚未對風波再發言。（圖／翻攝自Facebook／江祖平Fans` World）

但事件早就越演越烈，有名被害者A女向《ETtoday星光雲》獨家透露，過去曾被龔益霆言語騷擾，對方不但問她要不要打砲，在知道她有男友也不放棄，甚至還嗆聲「男朋友月收沒10萬就請他離開吧！你來找我，你會接受，不要過苦日子。」說話相當囂張，對話曝光再度引起網友憤怒。