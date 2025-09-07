江祖平槓三立副總兒！　吳宗憲「霧裡看花」保守發聲：希望趕快釐清

記者孟育民／台北報導

女星江祖平近日具名指控三立電視資深副總龔美富之子龔益霆，涉嫌下藥性侵、偷拍等惡行，更坦言自己就是受害者，事件引發社會廣泛關注。與三立合作許久的吳宗憲身為演藝圈的公道伯，被問到此事的看法，一改以往大砲的個性，前幾天先是表示自己再開會，隨後保守回應：「不明就裡，所以不好隨便發言，霧裡看花，希望趕快釐清。」

▲吳宗憲回應江祖平事件 。（圖／翻攝自吳宗憲、江祖平臉書）

事實上，江祖平沈寂幾天，7日也在貼文中寫道：「謝謝大家給我關心與支持，真心給我很大力量。經過了幾天的沉澱，雖然心中還是非常激動，但也不希望事件過度被延伸導致失焦。」她坦言，目前的狀況讓自己身心俱疲，看著母親擔心又傷心，並非自己所願，因此決定靜下心來，聽從家人建議，將後續交由律師接手，「一切相信司法。」

▲江祖平感謝外界聲援 。（圖／翻攝自江祖平臉書）

而《女人我最大》近日節目臉書發文遭到輿論抨擊，藍心湄今天下午發聲：「對！犯錯就要道歉，罪犯就去坐牢，沒什麼好說的，誰都一樣。」被認為是力挺江祖平，也為節目粉專失言風波道歉，大姐大風範備受網友稱讚。

