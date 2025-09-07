金鐘國結婚後「首次發文」　粉絲笑哭：很像他風格

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名歌手金鐘國（金鍾國）5日結婚，妻子是圈外人，他為了保護另一半的身份，婚禮不僅採非公開形式進行，沒有任何婚紗照、現場畫面外流。婚禮圓滿結束後，金鐘國第一篇發文令粉絲好奇不已，他6日首度更新就是曬出收到運動品牌的拳擊手套，不是粉絲所期待的婚禮感想，令網友笑喊「果然」、「很像他風格」。

▲金鐘國結婚後首次發文，致謝運動品牌方贈送的拳擊手套。（圖／翻攝自金鐘國IG）



金鐘國的婚禮在5日結束，他曾表示：「絕對不會公開老婆的身份。」相當保護妻子隱私，婚禮地點前一天才告知友人在哪辦，並叮囑藝人好友連自己的經紀人都不要說，就怕婚禮時間與場地外流。據悉，婚禮只邀請了100人左右，全是金鐘國在圈內的親近好友們，以小規模的形式分享喜悅，而婚禮主持人則是劉在錫。

由於沒有半點婚禮情報曝光，金鐘國第一篇發文自然是會吸引大批網友關注，他6日發出從運動品牌方所收到的拳擊手套，並標註品牌方致謝，維持一貫的風格，沒有特別發表結婚感想，也沒刻意貼出當天的幕後照片。

▲金鐘國婚禮只邀請100人，小倆口住進1.55億新婚豪宅，沒有任何訊息對外曝光。（圖／翻攝自金鐘國IG）



金鐘國正式晉升為人夫，在他宣布婚訊的18天內迅速舉行，效率高到連《Running Man》固定班底都吃驚，他在錄製節目時親口證實，且成員事前不知情，池錫辰甚至以為是整人攝影機，就連好兄弟哈哈都愣了許久才回神。另外，金鐘國將住進韓幣62億元（約台幣1.55億元）新婚豪宅，且他因手上還有很多節目錄製行程，根據《OSEN》報導，夫妻倆不會馬上去蜜月旅行，將在新居裡度過兩人世界。