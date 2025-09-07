民歌50重回中山堂！　葉佳修領軍傳奇民歌手齊聚開唱

▲葉佳修將獻唱經典民歌。（圖／中山堂廣場音樂節提供）



記者翁子涵／台北報導

今年適逢台灣現代民歌50週年，為此「2025中山堂廣場音樂節」盛大登場，以「來一場穿越時光的民歌旅行」為主題，9月27、28日連續兩晚帶來民歌之夜，首夜特邀廣播金鐘主持人馬世芳坐鎮、葉佳修、丁曉雯、于冠華、范怡文、馬毓芬等多位傳奇民歌手將齊聚一堂，獻唱金韻獎、民謠風、大學城等輝煌時期的經典作品，28日則由李友廷、魏嘉瑩、小V郁采真、郭家瑋、潘婕、王奕凡等新銳音樂人將接棒登場，以創新手法改編經典民歌，象徵薪火相傳。

曾因「大學城」比賽出道、並多次在中山堂開唱的范怡文，對於民歌五十年的回歸感到特別溫馨。她感性表示，民歌陪伴無數人成長，已是生命中不可或缺的印記，因此熱情邀請大家共襄盛舉。范怡文回憶起孩童時期，唱歌就是她最愛的「樂器」，出道五年便發行七張專輯，儘管多為詮釋他人作品，仍有多首歌曲陪伴樂迷逾四十年，見證音樂載體的變遷。

民歌大師葉佳修憶及當年創作〈流浪者的獨白〉的緣起，並感性指出，民歌五十年對許多人而言，都是青春記憶與夢想啟程的起點。他特別分享過往與台北市立國樂團於歷史建築「中山樓」合作演出的經驗，當時以〈鄉間的小路〉等作品，謳歌「斯土斯民」的文化情懷。葉佳修認為，民歌承載著中華文化獨有的旋律與文學之美，如今能再次於中山堂慶祝五十周年，深具傳承意義。

去年曾與女兒于齊薇同台演出的于冠華，今年將二度登上中山堂廣場音樂節舞台。他預告將深情獻唱李泰祥老師的經典，包括改編自鄭愁予詩作的〈錯誤〉。于冠華分享，詮釋經典的關鍵在於保留其最珍貴的核心，避免過度改動而失真，並希望透過自己的演繹，帶給樂迷不同感受。他深信每一首經典歌曲都值得被傳唱，這也是他熱衷演繹的原因。

馬毓芬回憶十二歲初訪中山堂，如今能再度登台，意義格外不同。她精心挑選多首民歌，包括胞兄馬兆駿的創作〈無人的海邊〉及〈長空下的獨白〉，希望將歌曲中年輕、瀟灑的正能量傳遞給觀眾。身兼歌手、天后御用合音及製作人的她，感性表示民歌五十年來，始終提醒她創作的初心，更代表著一個時代對人文與自然的愛，以及對家國情懷的深厚傳承。

