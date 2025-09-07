快訊／江祖平母女全受影響「身心俱疲」：決定讓律師接手，相信司法

記者張筱涵／綜合報導

女星江祖平近日具名指控三立電視資深副總龔美富之子龔益霆，涉嫌下藥性侵、偷拍等惡行，更坦言自己就是受害者，事件引發社會廣泛關注。經過幾天沉澱，江祖平今日（7日）在社群再度發聲，感謝外界支持，也宣布後續事宜將交由律師處理。

▲江祖平決定交給司法處理。（圖／翻攝自江祖平IG）



江祖平在貼文中寫道：「謝謝大家給我關心與支持，真心給我很大力量。經過了幾天的沉澱，雖然心中還是非常激動，但也不希望事件過度被延伸導致失焦。」她坦言，目前的狀況讓自己身心俱疲，看著母親擔心又傷心，並非自己所願，因此決定靜下心來，聽從家人建議，將後續交由律師接手，「一切相信司法」。

同時，江祖平也向公開或私下傳訊關心的親友致謝，表示「希望藉由這次事件，不要再有女生遭受這樣對待」，並強調家人和朋友的鼓勵是支撐自己走下去的最大能量。最後，江祖平重申，後續一切將委託律師處理，並會依照律師建議再作判斷。

【江祖平IG全文】

