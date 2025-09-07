ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
快訊／江祖平母女全受影響「身心俱疲」：決定讓律師接手，相信司法

記者張筱涵／綜合報導

女星江祖平近日具名指控三立電視資深副總龔美富之子龔益霆，涉嫌下藥性侵、偷拍等惡行，更坦言自己就是受害者，事件引發社會廣泛關注。經過幾天沉澱，江祖平今日（7日）在社群再度發聲，感謝外界支持，也宣布後續事宜將交由律師處理。

外送稿用 ▲▼江祖平。（圖／翻攝自江祖平IG）

▲江祖平決定交給司法處理。（圖／翻攝自江祖平IG）

江祖平在貼文中寫道：「謝謝大家給我關心與支持，真心給我很大力量。經過了幾天的沉澱，雖然心中還是非常激動，但也不希望事件過度被延伸導致失焦。」她坦言，目前的狀況讓自己身心俱疲，看著母親擔心又傷心，並非自己所願，因此決定靜下心來，聽從家人建議，將後續交由律師接手，「一切相信司法」。

同時，江祖平也向公開或私下傳訊關心的親友致謝，表示「希望藉由這次事件，不要再有女生遭受這樣對待」，並強調家人和朋友的鼓勵是支撐自己走下去的最大能量。最後，江祖平重申，後續一切將委託律師處理，並會依照律師建議再作判斷。

【江祖平IG全文】

謝謝大家給我關心與支持....真心給我很大力量
經過了幾天的沉澱，雖然心中還是非常激動，但也不希望事件過度被延伸，導致失焦
現在的狀況讓我身心俱疲，看著我媽媽擔心傷心，也並非我所願
因此，我決定靜下心來，聽從家人建議，讓律師接手後續，一切相信司法。
在此，也真心謝謝每個公開及私下訊息我的朋友們，真心希望藉由這次的事件，不要再有女生遭受這樣對待，當然，你們與家人的鼓勵與支持，也是讓我可以繼續支撐下去的最大能量。
如上所述，之後一切我會委託律師處理，我也會靜待後續律師的建議再作判斷，謝謝大家。

沒人敢幫江祖平！他警世：嚴重度堪比李宗瑞　揭背後勢力關係鏈

李燕一路爆哭回台中！　繼子「摔車翻滾5圈」急診包成木乃伊

快訊／藍心湄發聲了：罪犯就去坐牢！24字挺江祖平　道歉《女大》失言

龔益霆潑髒水「愛不到在發瘋」！　江祖平曝勇敢迎戰原因：我沒什麼好失去的

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

快訊／《如懿傳》嘉貴妃奪威尼斯影后！　辛芷蕾哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活　留5後遺症：讓我這麼恨

三立請出王牌律師維護性平職場！　她曾替張清芳爭取16億贍養費

獨／不只江祖平！學妹控龔益霆「有男友也要約」　噁男對話曝光：我擅長也很長

虞書欣再爆霸凌6惡行！女星痛訴：她們殺了我無數次　揭圈內噤聲黑幕

「石榴姐」苑瓊丹百間餐廳「因疫情全倒了」　淡然生意經掀熱議

江祖平痛揭遭硬上過程！龔益霆得意嗆：妳不爽嗎　她急打給龔母求救

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

阿妹獻唱「我們永遠的鋼鐵男子」　林智勝退役...登寶座感動全場

《角頭》若破3億...高捷承諾「會有動作」　笑言「好萊塢巨星」沒票房：歡迎帶資XD

致敬大師兄！蕭敬騰為林智勝唱〈夢一場〉　背後藏洋蔥...想起「不被肯定的日子」

《RM》全員得知金鍾國結婚反應曝光　宋智孝感動到哭..他緊張到大爆汗

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

楊冪扮老「整臉皺紋.滿頭白髮」　逼真到同劇演員想哭：很犧牲

金鍾國親口報喜：我要結婚了！　找到人生另一半「很慶幸對吧」

愛雅曝江祖平私下「正義感十足」　坦言同年陰影：女生要保護自己

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

